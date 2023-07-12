Meksika ülkesinde binlerce kişi isyan etti, sokağa çıktı: Gündeme bomba gibi düştü! Sert tepki gösterdiler

Meksika'nın güneyinde bulunan Guerrero eyaletinin başkenti Chilpancingo'da yaklaşık 3 bin protestocu bir araya geldi, valilik binasına saldırdı. Polisin protestoculara müdahalesi sonucu yaşanan arbedenin ardından göstericilerden bazıları güvenlik güçlerine ait zırhlı bir aracı çaldı ve araçla valiliğin kapısını kırarak içeri girdi. Guerrero eyaleti

Valilik binasını işgal eden göstericiler 13 polisi rehin alırken Chilpancingo şehrinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Güvenlik güçleri protestocuların sayısının çok fazla olduğunu ifade ederek yaptıkları müdahalenin yetersiz kaldığını belirtti.

ÇÖZÜM İÇİN DİYALOG MASASI

Yetkililer eylemcilerin organize suç örgütüyle bağlantılı olduklarını, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 2 arkadaşlarının serbest bırakılması ve şehirdeki bazı yolların onarılması dahil bazı taleplerde bulunduklarını bildirirken, olayların çözüme kavuşturulması amacıyla diyalog masası kurulacağını açıkladı.

Öte yandan Guerrero eyaletinin Chilpancingo şehrinde bundan 3 gün önce de organize suç örgütleri tarafından toplu taşıma araçlarına saldırı düzenlemiş ve 5 şoför hayatını kaybetmişti.

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