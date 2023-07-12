Çin Solomon Adaları ile yapılan dev anlaşmayı savundu! Ülke resmi kararı aldı! Stratejik ortaklık belli oldu

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Solomon Adaları ile yapılan 'polis işbirliği' anlaşmasının ülkenin güvenlik ve istikrarına katkı sağladığını savundu. Vang, anlaşmanın uluslararası yasalara uyumlu olduğunu belirtirken, Solomon Adaları'nın uzun vadeli istikrara kavuşması için Çin'in yardım etmeye devam edeceğini ifade etti. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in resmi ziyaretinde imzalanan 9 ayrı anlaşma ile ilişkiler 'kapsamlı stratejik ortaklık' seviyesine yükselmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Solomon Adaları'yla yapılan "polis işbirliği " anlaşmasının ülkenin güvenlik ve istikrarına katkı sağladığı savundu.Vang yaptığı açıklamada, ülkesinin Solomon Adaları'yla imzaladığı anlaşmaya bölgedeki ve Batılı bazı ülkeler tarafından getirilen eleştirilere yanıt verdi.

"Polis işbirliği" anlaşmasının Solomon Adaları'nın güvenlik ve istikrarına olumlu katı sunduğunu belirten Vang, söz konusu anlaşmanın "uluslararası yasa ve sözleşmelerle uyumlu" olduğunu kaydetti.Vang, "Solomon Adaları'nın uzun vadeli istikrara kavuşmasını" desteklediklerini ve bu kapsamda Solomon Adaları'na yardım etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 10 Temmuz'da ülkesine resmi ziyarette bulunan Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare'yi başkent Pekin'de ağırlamış ve ilişkilerinin düzeyi "kapsamlı stratejik ortaklığa" yükselmişti. Ziyaret kapsamında Çin ile 9 ayrı anlaşma imzalayan Sogavare, Pekin'de Solomon Adaları'nın büyükelçiliğinin açılışını da yaptı.Solomon Adaları 2019'da, Tayvan hükümeti yerine Pekin'deki Çin Halk Cumhuriyeti hükümetini Çin'in resmi temsilcisi olarak tanıma ve resmi ilişki kurma kararı almıştı.

Çin'deki Tuz Gölü'nün Koruma Çabaları Gündemde yer buldu!

Çin'in Shanxi eyaletinde bulunan Yuncheng şehrindeki Tuz Gölü'nün havadan çekilmiş fotoğrafı, derin kültürel mirası ve tarihi değeriyle dikkat çekiyor. Yerel yönetimler, doğanın korunması ve yeşil kalkınma için endüstriyel dönüşümü teşvik etmek amacıyla gölün koruma alanında bulunan tüm endüstriyel üretimleri durdurdu.

Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinin Yuncheng şehrindeki Tuz Gölü'nün havadan çekilmiş fotoğrafı, 11 Temmuz 2023.Yuncheng Tuz Gölü, derin kültürel mirası ve önemli tarihi değeriyle 4.600 yılı aşkın bir işletim geçmişine sahip. Son yıllarda doğanın korunmasına ve yeşil kalkınmaya öncelik verilmesi konusunda ısrarcı olan yerel yönetimler, yerel koşullara göre endüstriyel dönüşümü ve iyileştirmeyi teşvik etmek amacıyla gölün koruma alanı içinde yer alan tüm endüstriyel üretimleri durdurdu.

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