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Hollanda'dan Filistin kararı! Tasarı onaylandı

Hollanda hükümeti, 1948'ten sonra doğan Filistinliler'in doğum yerini resmi olarak Gazze ya da Filistin olarak yazılmasına olanak sağlayacak yasa tasarısını onayladı.

10 Şubat 2019 Pazar 15:45
Hollanda'dan Filistin kararı! Tasarı onaylandı

Hollanda, ülkede yaşayan ve 1948'ten sonra doğan Filistinliler'in doğum yerini resmi olarak Gazze ve Batı Şeria yazılmasına imkan verecek yasa tasarısını onayladı. Ülkede yaşayan Filistinliler doğum yerini daha önce İsrail ya da bilinmiyor olarak yazdırmak zorundaydı.

Hollanda'da geçtiğimiz cuma günü Devlet Sekreteri Raymond Knops, Temsilciler Meclisi'nde, ülkede yaşayan Filistinliler'in doğum yerini Gazze ve Batı Şeria olarak yazdırabileceklerini söyledi.

Doğum yerlerini Filistin olarak değiştirebilecekler

Filistin devletini tanımayan Hollanda, ülkede yaşayan Filistinliler'in doğum yerini İsrail ya da bilinmiyor olarak kayda geçiriyordu.

Knops'un duyurduğu kararla beraber ülkede yaşayan Filistinliler doğum yerini Gazze Şeridi, Barı Şeria ya da Doğu Kudüs olarak değiştirebilecek.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 15:45
  1. Hollanda
  2. Filistin

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