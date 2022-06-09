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Spor Hollanda son dakika golüyle kazandı
Spor

Hollanda son dakika golüyle kazandı

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde Hollanda deplasmanda Galler'i 90+4. dakikada bulduğu golle 2-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 01:13:00 -
Hollanda son dakika golüyle kazandı

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde Galler ile Hollanda karşı karşıya geldi. Orta alan mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıdan gol sesi çıkmazken ikinci devre nefes kesti.

50. dakikada Teun Koopmeiners ağları sarsmasıyla 90. dakikaya Hollanda 1-0 önde girdi. 90+2'de Rhys Norrington Davies skoru eşitleyen golü kaydetti. Tam maç bitti denirken, 90+4'te sahneye Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Wout Weghorst çıktı ve Hollanda'ya 2-1'lik galibiyeti getiren golü attı.

Bu sonuçla Hollanda 4-1 kazandığı Belçika maçının ardından Galler'i de 2-1 devirerek 6 puanla zirveye yerleşti. Galler ise puansız son sırada kaldı.

Grubun diğer maçında Belçika, Polonya'yı 6-1 yendi ve 3 puanı aldı.

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