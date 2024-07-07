Hollanda maçında Türkiye’yi işte böyle yediler!

A Milli Takımımız, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda ederken, maça Fransız hakem Clement Turpin ve VAR hakemlerinin kararları damga vurdu. Turpin ve VAR, Hollanda'nın en az 2 kırmızısını es geçerken, ikinci gol öncesi de faulü atladı. İşte çok tartışılan pozisyonlar...

EURO 2024 çeyrek finalinde oynanan Hollanda - Türkiye maçında Hollandalı futbolcu Xavi Simons, futbolcumuz Mert Müldür'e çok sert bir müdahalede bulundu. Maçın 30. dakikasında Mert'ten topu kapmak isteyen Simons, Mert'in baldırına bastı ve sarı kart gördü. Oyuncularımızın yoğun itirazlarına rağmen VAR hakemi Jerome Brissard, orta hakem Clement Turpin'i uyarmadı ve Hollanda sahada 11 kişi kalmaya devam etti. Pozisyonun devamında Hakan'ın ortasında Abdülkerim'den önce kaleci Verbruggen yumrukla topu uzaklaştırdı. Eski hakem Ahmet Çakar bugünkü köşe yazısında, "Sahadaki hakem iyiymiş gibi görünüyor ama en önemli hatası, ilk yarıda Xavi Simons'u atmamasıydı. Simons, Mert'in kaval kemiğine şiddetli bir şekilde bastı. Fransız hakem Clement Turpin sarı kart verdi, VAR da devreye girmedi." ifadelerini kullandı. Pozisyonu yorumlayan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, "Mert Müldür'ün ayağına bastıkları pozisyon kırmızı kart. VAR neden çağırmıyor. Adam oyuncumuzun ayağına net bir şekilde bastı. Neden VAR'a çağırıp kırmızı kart demiyorsunuz." şeklinde konuştu.

Karşılaşmanın yine ilk yarısında yaşanan bir başka pozisyonda Barış Alper Yılmaz, Hollanda savunmasının arkasına sarkmak istedi ancak De Vrij'in müdahalesiyle yerde kaldı. Rakibini geçtiği takdirde kaleciyle karşı karşıya kalacak olan Barış Alper Yılmaz pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi ancak Fransız hakem faul bile çalmadı.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Milli Takımımız 1-0 öndeyken ikinci yarıda gelişen atakta, Kenan Yıldız'ın kaleciden seken topuna hareketlenen Kaan Ayhan, Weghorst'un müdahalesi ile yerde kaldı. Hollandalı futbolcunun topa vurduktan sonra Kaan Ayhan'ın dizine yaptığı müdahalede ay-yıldızlılar penaltı bekledi ancak Turpin ve VAR, yine oyunu devam ettirdi.

Hollanda'nın ikinci golü öncesi arka direkte topu ağlara gönderen Cody Gakpo, gol öncesi Mert Müldür'ün ayağına net bir temasta bulundu. Ancak ne hakem Turpin ne de VAR hakemi Brisard, pozisyonda faul kararı veremedi.

Son bölümde ise Micky van de Ven'in, Samet Akaydın'in ayağına net bir şekilde basması, yine hakem ekibi tarafından atlandı. Pozisyon sonrası Samet sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kaldı.