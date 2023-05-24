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Dünya Hollanda İstiyor, peşine düştü: İngiltere, Danimarka ve Belçika'yla birlikte Ukraynalı pilotlar F-16 eğitimi planı!
Dünya

Hollanda İstiyor, peşine düştü: İngiltere, Danimarka ve Belçika'yla birlikte Ukraynalı pilotlar F-16 eğitimi planı!

Yeniakit Publisher
2023-05-24 22:34:00 - 2023-05-24 22:36:03
Hollanda İstiyor, peşine düştü: İngiltere, Danimarka ve Belçika'yla birlikte Ukraynalı pilotlar F-16 eğitimi planı!

Hollanda, Ukraynalı pilotların F-16 savaş uçağı ile eğitimine bir an önce başlamak istiyor. Açıklamada, uzun süreli ve sürdürülebilir şekilde karşılanmasına yönelik yürütüldüğü aktarıldı. F16 savaş uçağı eğitimine bir an önce başlanmasına yönelik bir plan üzerinde çalışıldığını duyurdu.

Hollanda, Ukraynalı pilotların F-16 savaş uçağı eğitimine bir an önce başlanmasına yönelik bir plan üzerinde çalışıldığını duyurdu.

Hollanda hükümetinden yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Kajsa Ollongren'in parlamentoya sunduğu raporda Hollanda'nın; İngiltere, Danimarka ve Belçika'yla birlikte Ukraynalı pilotların F-16 savaş uçağı eğitimine başlaması için çalışma yürüttüğünü belirttiği aktarıldı.

Ukraynalı pilotların eğitimine bir an önce başlanmak istediği kaydedilen açıklamada, eğitim programına daha fazla ülkenin katkı sunmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, çalışmaların Ukraynalıların ihtiyacı olan eğitimin daha uzun süreli ve sürdürülebilir şekilde karşılanmasına yönelik yürütüldüğü aktarıldı.

Hollanda'nın, Ukrayna'ya sağladığı askeri yardımın 1,6 milyar avroyu bulduğu belirtilen açıklamada, bunun mühimmatın yanı sıra insani yardım malzemelerini de içerdiği belirtildi.
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