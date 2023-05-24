2008 ekonomik krizini bilen isimden piyasaları karıştıracak tahmin pes dedirtti! Çin'i fena vuracak...

Kriz kahini lakaplı Roubini'den borç limiti uyarısı

2008 finansal krizini tahmin eden ve "kriz kahini", "Doktor Felaket" gibi isimlerle anılan ünlü ekonomist Nouriel Roubini ABD'de borç limiti müzakerelerinde anlaşma sağlanamamasının piyasaları 'sallayacağı' uyarısında bulundu.

Roubini Macro Associates CEO'su Roubini ABD'de borç tavanında bir anlaşma sağlanmaması durumunda piyasaların çakılacağı konusunda endişeli olduğunu söyledi. Roubini bu durumun uzun vadede dolara olan güvene de zarar vereceğini belirtti.

Doha'daki Katar Ekonomi Forumu'nda Bloomberg'e konuşan Roubini "Son dakikada bir anlaşmaya varılabilir. Ya da anlaşma olmayacak ve piyasalar çakılacak" şeklinde yorum yaptı.

Roubini Ukrayna'dan İran'a kadar jeopolitik gerilimlerin ve ABD ile Çin arasında artan gerilimin bu yıl küresel ekonomi için en büyük riskler olduğunu söyledi.

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Roubini Çin ile ABD arasındaki Soğuk Savaşın daha da soğuyacağını belirtti.

bloomberght haberine göre: Roubini, ABD'de bazı bankaların Mart ayında iflası sonrasında bazı bölgesel bankaların kredi sıkışıklığı yaşayacağını ifade etti.

Roubini ayrıca Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artışlarının henüz sona ermediğini de sözlerine ekledi.

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