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Seçim 2019 Sayfası

HKP'den Taksim provokasyonu! 'Yaşanacakları göze alıyoruz'

Halkın Kurtuluş Partisi yöneticisi, 1 Mayıs'ı Taksim'den başka bir yerde kutlamayacaklarını söyleyerek, "DİSK,KESK,TMMOB ve Türk Tabipler Birliği'nin 1 Mayıs kararlarını kabul etmiyoruz." dedi.

23 Nisan 2019 Salı 22:32
HKP'den Taksim provokasyonu! 'Yaşanacakları göze alıyoruz'

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Halkın Kurtuluş Partisi Ankara İl Yöneticisi, yeniakit.com.tr'ye yaklaşan 1 Mayıs'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

DİSK’e bağlı Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Seyit Aslan, Taksim’de izin verilmediği takdirde 1 Mayıs'ı; Maltepe, Bakırköy, Saraçhane, Kartal gibi alanlarda kutlayacaklarını dile getirmişti. HKP'li Yönetici, Aslan'ın açıklamasına tepki göstererek, "Geçen yıl da 1 Mayıs'ı Maltepe alanında kutlayan DİSK, KESK, TMMOB ve Türk Tabipler Birliği'nin kararlarını tanımıyoruz." dedi.

'Yaşanacakları göze alıyoruz'

"1 Mayıs'ın ruhunu yalnızca DİSK'e bağlı Nakliyat-İş yansıtıyor." diyen HKP'li yönetici, "HKP olarak sonuna kadar mücadele edeceğiz. 2018'de de Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isterken 70 arkadaşımızla beraber göz altına alınmıştık. Ne olursa olsun bu yıl da Taksim'e ulaşmak ve kutlamaları orada gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı. HKP'li yönetici, İstanbul Valiliği'nin Taksim Meydanı'na izin vermemesi durumunda yaşanacak olayları göze aldıklarını söyledi.

Önceki gün DİSK, KESK, TMMOB ve TBB yetkililerinden oluşan heyet, İstanbul Valiliği'ne giderek 1 Mayıs’ı Taksimde kutlamak üzere başvuruda bulunmuştu. 1 Mayıs'a sayılı günler kala Valilik tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

 

 

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 22:32
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. HKP

YORUM YAZ

  • Recep GülerRecep Güler25 dk önce
    BU NASIL SATILMIŞ BİR KAFADIR?1 MAYIS,İŞÇİNİN BAYRAMIDIR-SENDİKA AĞASI BİR AVUÇ KOMİNİSTTİN,EYLEM YERİ DEĞİLDİR!!!SANKİ TAKSİM,KUTSANMIŞ TAKKE GİBİ;BU KAFA PROVAKATÖR KAFASIDIR!BUNLARA İNANAN KİM VARSA AKLINI KİRAYA VERMİŞ-SATILMIŞİ,BU MİLLETTEN DEĞİLDİR!

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