HKP'den Taksim provokasyonu! 'Yaşanacakları göze alıyoruz'

Taha Emre Özdemir Ankara

Halkın Kurtuluş Partisi Ankara İl Yöneticisi, yeniakit.com.tr'ye yaklaşan 1 Mayıs'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

DİSK’e bağlı Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Seyit Aslan, Taksim’de izin verilmediği takdirde 1 Mayıs'ı; Maltepe, Bakırköy, Saraçhane, Kartal gibi alanlarda kutlayacaklarını dile getirmişti. HKP'li Yönetici, Aslan'ın açıklamasına tepki göstererek, "Geçen yıl da 1 Mayıs'ı Maltepe alanında kutlayan DİSK, KESK, TMMOB ve Türk Tabipler Birliği'nin kararlarını tanımıyoruz." dedi.

'Yaşanacakları göze alıyoruz'

"1 Mayıs'ın ruhunu yalnızca DİSK'e bağlı Nakliyat-İş yansıtıyor." diyen HKP'li yönetici, "HKP olarak sonuna kadar mücadele edeceğiz. 2018'de de Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isterken 70 arkadaşımızla beraber göz altına alınmıştık. Ne olursa olsun bu yıl da Taksim'e ulaşmak ve kutlamaları orada gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı. HKP'li yönetici, İstanbul Valiliği'nin Taksim Meydanı'na izin vermemesi durumunda yaşanacak olayları göze aldıklarını söyledi.

Önceki gün DİSK, KESK, TMMOB ve TBB yetkililerinden oluşan heyet, İstanbul Valiliği'ne giderek 1 Mayıs’ı Taksimde kutlamak üzere başvuruda bulunmuştu. 1 Mayıs'a sayılı günler kala Valilik tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.