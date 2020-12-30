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Gündem Hizmette sonuncu, reklamda birinci
Gündem

Hizmette sonuncu, reklamda birinci

Salgın döneminde kaynak olmadığı gerekçesiyle hastane yolunu yapmayan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, küreselcilerin propaganda merkezi gibi çalışan Facebook ve İnstagram’a, kesenin ağzını açtığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 09:28:00 -
Hizmette sonuncu, reklamda birinci

 Ali Mahi  İstanbul 

İmamoğlu’nun talimatıyla 90 günlük reklam anlaşması kapsamında iki sosyal medya mecrasına İstanbulluların kesesinden 263 bin lira ödendiği belirlendi.

Göreve geldiği bir buçuk yıllık süre içinde kadim şehri 20 milyar TL borçlandıran İmamoğlu’nun, 16 milyon vatandaşımızın parasını kişisel çıkarları için harcıyor. Dişe dokunur tek icraatı olmayan İmamoğlu’nun, ayakta durabilmek için sosyal medyada platformları Facebook ve İnstagram’a 90 günlük reklam için 263 bin TL ödediği belgelendi.

CHP’li İmamoğlu’nu, 114 bin TL  ile Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi izlerken, Ali Babacan’ın Deva Partisi ise 110 bin TL’lik reklam harcamasıyla listede 3. sırada yer aldı. Nestle gibi küresel bir şirket 3 ayda reklama 79 bin 222 TL harcarken, Ekrem İmamoğlu’nun kendi reklamına İBB kasasından 263 bin TL ödemesi, israfın boyutunu gözler önüne seriyor.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

muhammed

sayın başkan, korku dağları sardığından sizinle ilgili her gün yanlı haber yapıyorlar. biz seni biliyoruz.
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Vahap Kalyoncu

Her yerde bilbordlar birlikte başarmişiz ama neyi başardığımızı söyleyen yok,Tam bir rezalet ve fiyasko.
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