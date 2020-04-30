Hızlı internet Turkcell’e kazandırdı

Hızlı internet erişimi sağlama kabiliyetiyle her yıl 1 milyon yeni abone hedefinin yüzde 60’ını üç ayda elde eden Türkcell, gelirlerini de arttırdı. Grubun 2020 yılının ilk çeyreğine dair finansal ve operasyonel sonuçları ise şöyle gerçekleşti: Turkcell Grubu konsolide bazda toplam gelirlerini, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 17,3 artışla 6,7 milyar liraya çıkardı. Şirketin FAVÖK’ü 2,8 milyar lira olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı ise yüzde 42,2’ye yükseldi. Turkcell’in 2020 yılı ilk çeyrek net kârı da 873 milyon lira olarak gerçekleşti. Turkcell, birinci çeyrekte 679 bin yeni faturalı müşteri kazanarak faturalı müşteri bazını yüzde 63’e çıkardı.

Net karını arttırdı

“Telekom sektörünün hayati önemini bir kez daha yaşayarak deneyimlediğimiz bu dönemde Turkcell olarak 2020’nin ilk çeyreğinde güçlü bir performans ortaya koyduk” diyen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Konsolide bazda gelirimiz, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 17,3 artarak 6,7 milyar liraya ulaşırken FAVÖK’ümüz 2,8 milyar lira oldu. FAVÖK marjımız yüzde 42,2 olarak gerçekleşti. 873 milyon liraya ulaşan net kârımız ise geçen yılın aynı çeyreğinde oluşan Fintur satış kârını hariç tutarak değerlendirdiğimizde yüzde 93 arttı. Yine mobil ARPU büyümemiz yıldan yıla yüzde 21,5 artarak 46,3 liraya ulaştı” bilgisini verdi.

CEO’su mutlu şirket

Murat Erkan, sonuçlardan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: “Turkcell olarak odağımızda müşterilerimiz var. 2020’nin ilk çeyreğinde son 20 yılın en iyi ilk çeyrek performansını göstererek 679 bin yeni faturalı müşteri daha kazandık. Yine yılın ilk üç ayında, 2020 için toplam 1 milyon yeni müşteri hedefimizin yüzde 60’ından fazlasını da gerçekleştirmiş olduk. Vatandaşlarımızın Turkcell’i tercih etmesi, Turkcell’e gösterdikleri teveccüh bizim en büyük mutluluğumuz, en önemli motivasyon kaynağımız.”

Superbox abonesi 400 bine ulaştı

Son dönemde şebekelerindeki trafiğin yüzde 35 arttığına dikkat çeken Erkan, “Bugün Türkiye’nin her köşesinden 400 bin kişi ve küçük şirket yüksek hızlı internet kullanmak için Superbox’ı tercih ediyor. Superbox kullanımındaki bu hızlı artış, vatandaşlarımızın fibere olan ihtiyacını göstermesi açısından da önemli” dedi.

Paycell’de rekor işlem hacmi

Paycell’de geçen ay gerçekleşen işlem hacmindeki artışın yıldan yıla yüzde 146 ile tüm zamanların en yükseğine ulaştığını söyleyen Erkan, “kurumsal fatura ödeme işlem adedi geçen yılın aynı zamanına göre yüzde 151, fatura ödeme hacmindeki artış ise yüzde 217 olarak artış gösterdi. Temassız işlemlerin daha fazla tercih edilmesiyle, Paycell’de yakın gelecekte yüksek potansiyel görüyoruz” dedi.

Dijital servisler de büyüyor

Turkcell’in yenilikçi çözümleriyle öne çıkan dijital servisleri, 2019’da açıkladığı üç yıllık hedefleri ile paralel olarak tekil bazda büyümeye devam ediyor. Kullanıcıların evlerinde kalmayı tercih ettikleri bu dönemde, Turkcell’in dijital servisleri, bu çeyrekte elde edilen tekil gelir bazında yıldan yıla yüzde 29 büyüdü. Örneğin iletişim ve yaşam platformu BiP üzerinden yapılan görüntülü görüşme süresi yüzde 51 artışla Mart ayında 6,5 milyon dakikaya ulaştı.

Altyapı yatırımları sürecek

2019 yılında 7 milyar liradan fazla yatırım yapan Turkcell, kesintisiz iletişim için altyapı yatırımları çerçevesinde nüfusun yoğun olduğu yerleşim yerlerindeki kapasiteler yükseltilirken, bir yandan da fiber altyapısı olmayanlar için, 24 saatte kurulumu yapılabilen ve mobil altyapı üzerinden fiber hızları sağlayan Superbox cihazı üzerinden çalışma yapıyor.