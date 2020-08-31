Hizbullah'tan orduya çağrı: 12 nolu ambarın içindekileri açıklayın

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'tan dikkat çeken bir çağrı geldi.

Nasrallah, orduya, Beyrut Limanı'nda büyük patlamanın meydana geldiği 12 numaralı ambarın içindeki maddeleri açıklama çağrısı yaptı.

Nasrallah, Aşure Günü dolayısıyla, televizyon aracılığıyla destekçilerine yaptığı konuşmasında, geçen hafta Lübnan ve terör devleti İsrail arasında yaşanan olaylar ile ülkedeki gelişmeleri ele aldı.

İsrail'a tepki: Karşılıksız kalmayacak

İşgal ve terör devleti İsrail'in birkaç hafta önce Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği hava saldırılarında Hizbullah mensuplarından birinin yaşamını yitirdiği olayı anımsatan Hasan Nasrallah, bunun karşılıksız kalmayacağını bildirerek geçen hafta sınır bölgesinde yaşananları da bu yönde değerlendirdi.

Hasan Nasrallah, Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilecek kişinin yarın belirlenebileceğini söyleyerek reformları hayata geçirecek bir hükümete ihtiyaçlarının olduğunu, Hizbullah ın da reformlarla gelecek hükümeti desteklediğini bildirdi.

Orduya çağrı

4 Ağustos tarihinde Beyrut Limanı'nda yaşanan büyük patlamada evi veya işyerleri hasar gören vatandaşların zararlarının bir an evvel karşılanması çağrısı yapan Nasrallah, orduyu, patlamanın yaşandığı 12 numaralı ambarın içinde bulunan maddelerle ilgili soruşturmayı açıklamaya çağırdı.

Nasrallah, böylece Hizbullah'a yönelik suçlamaların son bulacağını ifade etti.

Limandaki şiddetli patlama

Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın başlamış, daha sonra ise bütün kenti sarsan çok şiddetli bir patlama yaşanmıştı.

Dünya gündemine oturan patlamanın ardından Cumhurbaşkanı Avn, patlamaya 6 senedir limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın sebebiyet verdiğini ifade etmişti.

182 kişinin canından olduğu patlamada yaklaşık 6 bin kişi yaralanırken, onlarca kişinin ise kayıp olduğu bildirilmişti.

Patlamayla ilgili soru işaretleri ve ihmal iddialarının artmasının ardından ülkenin sokaklarında sorumluların cezalandırılması isteğiyle gösteriler yapılmıştı.

Bunun üzerine protestoların üçüncü günü olan 10 Ağustos tarihinde Hükümet Sarayı'nda basın toplantısı yapan Başbakan Hassan Diyab, patlamayı devlet yönetiminde kök salmış yolsuzluğun sonucu şeklinde değerlendirerek istifa ettiğini bildirmişti.

Lübnanlı yetkililer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yarın Beyrut'a yapacağı ziyaretten evvel hükümeti kurmakla görevlendirilecek kişiyi belirlemek için harekete geçti.