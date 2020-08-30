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Dünya Hizbullah lideri Nasrallah: Bazı ülkeler elektronik orduları devreye soktu
Dünya

Hizbullah lideri Nasrallah: Bazı ülkeler elektronik orduları devreye soktu

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, bazı ülkelerin kötü amaçları için elektronik orduları seferber ettiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 02:45:00 -
Hizbullah lideri Nasrallah: Bazı ülkeler elektronik orduları devreye soktu

Televizyon karşısına çıkan Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ABD’nin Hizbullah'la iletişim kanalları açmaya çalıştığını, mal ve makamların yanında ülkedeki siyasi sistemi çıkarlar doğrultusunda geliştirmeyi teklif ettiğini ancak bunu kabul etmediklerini söyledi.

Elektronik orduları seferber ettiler

Hizbullah’ın medyada benzeri görülmemiş karalama kampanyasına maruz kaldığını söyleyen Nasrallah, kendilerine yönelik karalama kampanyalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, Bazı ülkelerin kötü amaçlar için elektronik orduları seferber ettiğni ve kamuoyu oluşturmaya çalıştığının altını çizdi. Nasrallah Hizbullah’ın yalan haberlerle yıpratılmaya çalışıldığını söyledi.

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