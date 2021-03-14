Hizb-ut Tahrirliler tepkili: İslâmî tebliğin neresi yanlış!

Mağdurlardan Mehmet Yeşil, şunları dile getirdi: “Şanlıurfa’da Hizb-ut Tahrir’e yönelik keyfi operasyonla gözaltına alındım. 5 çocuk babasıyım, engelliyim ve bir özel servis şirketinde genel koordinatör olarak asgari ücretle çalışmaktayım. Benimle birlikte oğlum da gözaltına aldılar. Hizb-ut Tahrir’in, İslam’dan başka hiçbir şey söylemediğini, Müslümanlara Hilafet Devletinin farziyetini hatırlatmak adına sohbet, kitap, dergi, panel, konferans ve basın açıklaması yoluyla İslam ümmetine davet götürdüğünü ifade ettim.”

‘laik-Kemalist rahatsız’

Sait Doğan da, şunları anlattı: “Şanlıurfa’da Hizb-ut Tahrir’e yönelik operasyonda gözaltına alındım. Faaliyetlerin ‘laik-Kemalist’ kesimi rahatsız ettiği ve engellemeye çalışılacağı çok net anlaşılıyordu. Müslümanlar olarak iman ettiğimiz dinimizden ve Rabbimizin emirlerinden asla taviz vermeyecek ve baskı tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz inşallah. Ayrıca, yaşanan mağduriyetlerimizi dile getiren Akit gazetesinden Allah razı olsun.”