  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hizb-ut Tahrirliler tepkili: İslâmî tebliğin neresi yanlış!
Gündem

Hizb-ut Tahrirliler tepkili: İslâmî tebliğin neresi yanlış!

AYM’nin kararına rağmen İstanbul, Bursa, Van, Ankara, Şanlıurfa ve Gaziantep’te gözaltına alınan Hizb-ut Tahrir üyeleri mahkeme tarafından adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldılar. Evlerine yapılan polis baskınlarıyla gözaltına alınan Hizb-ut Tahrir üyeleri kendilerinin “terör” kelimesiyle anılmasından duydukları üzüntüyü Akit’e anlattılar...

Yeniakit Publisher
2021-03-14 12:36:00 -
Hizb-ut Tahrirliler tepkili: İslâmî tebliğin neresi yanlış!

Mağdurlardan Mehmet Yeşil, şunları dile getirdi: “Şanlıurfa’da Hizb-ut Tahrir’e yönelik keyfi operasyonla gözaltına alındım. 5 çocuk babasıyım, engelliyim ve bir özel servis şirketinde genel koordinatör olarak asgari ücretle çalışmaktayım. Benimle birlikte oğlum da gözaltına aldılar. Hizb-ut Tahrir’in, İslam’dan başka hiçbir şey söylemediğini, Müslümanlara Hilafet Devletinin farziyetini hatırlatmak adına sohbet, kitap, dergi, panel, konferans ve basın açıklaması yoluyla İslam ümmetine davet götürdüğünü ifade ettim.”

‘laik-Kemalist rahatsız’

Sait Doğan da, şunları anlattı: “Şanlıurfa’da Hizb-ut Tahrir’e yönelik operasyonda gözaltına alındım. Faaliyetlerin ‘laik-Kemalist’ kesimi rahatsız ettiği ve engellemeye çalışılacağı çok net anlaşılıyordu. Müslümanlar olarak iman ettiğimiz dinimizden ve Rabbimizin emirlerinden asla taviz vermeyecek ve baskı tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz inşallah. Ayrıca, yaşanan mağduriyetlerimizi dile getiren Akit gazetesinden Allah razı olsun.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tamamlandığında Patriot'tan daha iyi olacak! Türkiye harekete geçti
Teknoloji

Tamamlandığında Patriot'tan daha iyi olacak! Türkiye harekete geçti

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği HİSAR hava savunma sistemi hakkında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, projede yer alan..
Karar verildi... Üç CHP'li başkana kötü haber!
Siyaset

Karar verildi... Üç CHP'li başkana kötü haber!

İBB'nin pandeminin başında "Birlikte başaracağız" adlı bir kampanya başlatmış ancak İçişleri Bakanlığı belediyelerin yardım toplayamayacağı ..
Ankara Valisi Vasip Şahin hastaneye kaldırıldı
Gündem

Ankara Valisi Vasip Şahin hastaneye kaldırıldı

Ankara Valisi Vasip Şahin, aniden rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Tansiyonunun yükseldiği belirlenen Şahin, tedavinin ardından hastane..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay