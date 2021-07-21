Hizb-ut Tahrir mağdurları yine sevdiklerine kavuşamadı! Bu bayram da zehir oldu

Anayasa Mahkemesi (AYM), Hizb-ut Tahrir’in terör örgütü olmadığı kararına rağmen yaşanan mağduriyetler bitmek bilmiyor. Her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da Müslümanlar, 28 Şubat zihniyetinin devamı mahkeme kararları nedeniyle mağdur olmaya devam ediyor. Hiçbir cebir ve şiddete karışmamış, tek suçu insanları hak yoluna davet eden yüzlerce mağdurdan biri olan Nurettin Göksugüzel, tam 31 aydır tutuklu bulunuyor. Göksugüzel ailesi, 6 bayramdır birbirlerine hasret, demir parmaklıkların iki yanında hasret çekiyor.

Yapılmayan konferansa 7.5 yıl hapis cezası!

Nurettin Göksugüzel’in eşi Songül Göksugüzel, yaşadıkları dramı Akit’e anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Nurettin Göksugüzel’in, 2009 yılında Valilik kararıyla iptal edilen ve yapılamayan bir konferans gerekçesiyle tutuklu bulunduğunu belirten Göksugüzel, “FETÖ’cü hâkim ve savcıların yürüttüğü yargılamalar sonucunda eşim 7.5 yıl ceza aldı. Suçu İslami fikirleri olması. Ardından Anayasa Mahkemesi, Hizb-ut Tahrir’in terör örgütü olmadığı ve yargılamalarda hak ihlali yapıldığı, mahkûmiyet kararlarının bozulup yeniden yargılamaları kararlarına rağmen, eşimin dosyasına bakan Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılama taleplerini reddetti. Üstelik yargılamaları yapan hâkim ve savcıların FETÖ’den hüküm giydikleri halde yeniden yargılamaya gerek olmadığına karar verildi. Bu haksız, hukuksuz ve belki de suç olan kararlardan dolayı eşim 31 aydır cezaevinde. Tek yaptığı şey, İslam’ı yaşamaya davetti. İslam’a davet, ne zamandan beri terör suçu? Bu hukuksuz cezalarla bizi yolumuzdan döndürmek istiyorlarsa bu boşuna bir çaba. Bizler elhamdülillah Müslümanız ve İslami bir hayat talep ediyoruz. Bundan da asla vazgeçmeyiz. Bize yapılan zulüm bizim imanımızı onların ise günahlarını artırır” tepkisini gösterdi.

Allah’a şikâyet ediyorum

Göksugüzel şöyle devam etti; “Bu bayram, bize zehir ettikleri 6’ıncı bayram. Bayramlar bizler için hüzünlü ve buruk ama asıl dört duvar arasında ve ailelerinden uzaktaki eşim ve diğer mazlumlar için zor. Bizlere bu bayramları zehir eden herkesi Allah’a şikâyet ediyorum. Muhakkak ki Allah zalimlerin yaptıklarından habersiz değil. İnşallah bu yargı zulmü bir an evvel son bulur ve başta eşim olmak üzere, haksız yere cezaevinde yatan diğer tüm Müslümanlar sevdiklerine kavuşur.”