Hizan’da 7 daire karantinaya alındı

Bitlis’in Hizan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 4 mahallede 7 daire karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, son zamanlarda görülen vakalardan dolayı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındığı belirtilerek, “İlçeye bağlı Esentepe Mahallesi’nde dört daire, Yenikent Mahallesi’nde bir daire, Yeşilova Mahallesi’nde bir daire, Kültür Mahallesi’nde 1 daire geçici süreyle karantinaya alındı. Bu adreslerde ikamet eden ve iş devamlılığı zorunlu olan emniyet ve jandarma personelini ile sağlıkçıların ilgili kısıtlama kararından muaf sayılacaktır. Kararlara uyulmaması durumunda ve her seferinde olmak üzere 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacak" denildi.