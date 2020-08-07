Rektörden mesaj

Üniversitemiz, 19 Mayıs Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi gibi köklü üniversitelerin deneyimleri üzerine kurulmuş yeni bir üniversitedir. 8 bin 800’ü lisans, 6 bine yakını ön lisans ve bin 500’ü linasüstü olmak üzere 17 bine yakın öğrencimiz var. 77 profesör, 80’i aşkın doçent, 230 doktor öğretim üyesi ile birlikte toplam 866 öğretim elemanımızla eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İsmi itibarıyla Hitit, bir medeniyet tasavvuru olduğu için sonradan kurulmuş olmasına rağmen yurt dışında mekandan gelen bir avantajla ilgi ve alakaya sahip olduğunu söyleyebilirim. Çorum’da ciddi bir tarihi miras var. Ayrıca başkent Ankara’ya 2.5 saat, denize, Samsun’a 1.5 saat mesafede. Yakınlık ve ulaşım anlamında harika bir lokasyonda. Çorum ayrıca bölgedeki en büyük ihracat yapan il. Şehrin tek üniversitesi. Dolayısıyla keyifli, genç, dinamik, gelişime açık üniversite olarak eğitim öğretime devam ediyoruz.

7 FAKÜLTELİ ÜNİVERSİTE

Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, Spor Bilimleri, Fen Edebiyat, Tıp, Sağlık Bilimleri ve kısmi olarak faaliyete geçmiş olan Güzel Sanatlar Fakültemiz bulunmaktadır. Ayrıca üç tane lisansüstü, sağlık bilimleri, sosyal, ve fen bilimleri enstitümüz var. Yabancı Diller Yüksekokulumuz ile birlikte 7 tane meslek yüksekokulumuz bulunuyor.

ÖZEL KONSEPTLİ MYO’LAR

Meslek erbabı yetiştirmek anlamında meslek yüksekokullarımızı çok ciddiye alıyoruz. Meslek yüksekokullarımızın her biri için ayrı özel bir konsept belirledik. Benzer, mükerrer programların açıldığı meslek yüksekokulları yerine belirlediğimiz alanlara göre gelişim gösterecek meslek yüksekokullarımız var.

İHTİSASLAŞMADA ÖNCÜYÜZ

Hitit Üniversitesi, Türkiye’de 2006’dan sonra kurularak bu alanda ihtisaslaşmayı kabul ettirmiş tek üniversite. Yapay zeka, dijital ürün ve üretim, makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşıyoruz. Mühendislik fakültemiz ciddi yük altına girmiş oldu ve bu yükün altından kalkmak için canla başla çalışıyoruz.

BARINMA SORUNU YOK

Eğitim alanında da yeni uygulamaları hayata geçirdik. 7+1 uygulamasını başlattık. Birçok alanda fakülteler mezun veriyor ancak bu mezunlar lisans eğitimleri döneminde uygulama anlamında en fazla laboratuvara iniyor. İş hayatına gidildiğinde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bizim başlattığımız modelde öğrencilerimiz, 8 dönemlik fakülte eğitiminin 7 dönemini sınıfta, son dönemini sahada, tamamen pratik yaparak geçiriyor. Bu modeli hayata geçirdik. Bizi tercih eden öğrencilerimiz için bu önemli bir açılım.

Prof. Dr. Ali Osman Öztürk

Hitit Üniversitesi Rektörü