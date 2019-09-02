Hissedarlar yönetim kurulu üyeliğine hazırlanıyor

TKYD’nin ‘Hissedarlara Özel Yönetim Kurulu Üyeliği İhtisas Programı’ 13-14 Eylül 2019 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek. Yönetim kurulunda yer alma adayı olan şirket ana hissedarlarına ve nesiller arası temsilcilerine özel olarak tasarlanan eğitim programı kapsamında katılımcılar, alanının önde gelen isimleri ile bir araya gelecek.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından, ana hissedarları ve nesiller arası temsilcileri yönetim kurulu üyeliğine hazırlamak amacıyla tasarlanan “Hissedarlara Özel Yönetim Kurulu Üyeliği İhtisas Programı” eğitimi 13-14 Eylül’de İstanbul’da bir otelde düzenlenecek.

Uzman isimlerden iyi kurumsal yönetim uygulamaları örnekleriyle kapsamlı eğitim

Programda; ana hissedar bakış açısıyla yönetim kurulunun önemi, yönetim kurulu oluşturma ve üye seçimi, holding ve grup şirketlerinde yönetim kurulunun önemi, doğru yönetim modelleri ve takım olma bilinci, yönetim kurulunda performans ölçümü ve komiteler, yönetim kurulunda şirket stratejisinin oluşturulması ve benimsenmesi, yönetim kurulu üyelerinin hukuki görev ve sorumlulukları, kapsamlı olarak ele alınacak. Katılımcılar program kapsamında TKYD Başkanı ve Batıçim Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Ünal, MY Executive Kurucu Ortağı Müge Yalçın, TKYD Danışma Kurulu Üyesi Ali Pandır, DHL Freight, Yönetim Danışmanı, Eğitimci ve Üst Düzey Yönetici, Liderlik Koçu Osman Ünal, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi ve ARGE Danışmanlık Ortağı Dr. Erkin Erimez, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi ve Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortağı Av. Kayra Üçer, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Selim Oktar gibi alanının uzman isimleri ile bir araya gelecek.