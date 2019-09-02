0553 313 94 23

Hissedarlar yönetim kurulu üyeliğine hazırlanıyor

TKYD’nin ‘Hissedarlara Özel Yönetim Kurulu Üyeliği İhtisas Programı’ 13-14 Eylül 2019 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek.

02 Eylül 2019 Pazartesi 13:19
Hissedarlar yönetim kurulu üyeliğine hazırlanıyor

TKYD’nin ‘Hissedarlara Özel Yönetim Kurulu Üyeliği İhtisas Programı’ 13-14 Eylül 2019 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek. Yönetim kurulunda yer alma adayı olan şirket ana hissedarlarına ve nesiller arası temsilcilerine özel olarak tasarlanan eğitim programı kapsamında katılımcılar, alanının önde gelen isimleri ile bir araya gelecek.


Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından, ana hissedarları ve nesiller arası temsilcileri yönetim kurulu üyeliğine hazırlamak amacıyla tasarlanan “Hissedarlara Özel Yönetim Kurulu Üyeliği İhtisas Programı” eğitimi 13-14 Eylül’de İstanbul’da bir otelde düzenlenecek.


Uzman isimlerden iyi kurumsal yönetim uygulamaları örnekleriyle kapsamlı eğitim


Programda; ana hissedar bakış açısıyla yönetim kurulunun önemi, yönetim kurulu oluşturma ve üye seçimi, holding ve grup şirketlerinde yönetim kurulunun önemi, doğru yönetim modelleri ve takım olma bilinci, yönetim kurulunda performans ölçümü ve komiteler, yönetim kurulunda şirket stratejisinin oluşturulması ve benimsenmesi, yönetim kurulu üyelerinin hukuki görev ve sorumlulukları, kapsamlı olarak ele alınacak. Katılımcılar program kapsamında TKYD Başkanı ve Batıçim Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Ünal, MY Executive Kurucu Ortağı Müge Yalçın, TKYD Danışma Kurulu Üyesi Ali Pandır, DHL Freight, Yönetim Danışmanı, Eğitimci ve Üst Düzey Yönetici, Liderlik Koçu Osman Ünal, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi ve ARGE Danışmanlık Ortağı Dr. Erkin Erimez, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi ve Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortağı Av. Kayra Üçer, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Selim Oktar gibi alanının uzman isimleri ile bir araya gelecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 13:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sümela Manastırı’ndaki yapılar korumaya alındı
    1. Sümela Manastırı’ndaki yapılar..
    2. Edirne’de balık tezgahları..
    3. Denizli’de trafik kazası: 2 yaralı
    4. Sırbistan'da 3 gurbetçi trafik..
    5. Denizli'de kaybolan kız çocukları..
    6. Avukat Ali Dilber, “Avukatlık olmak..
    7. Groupe PSA'da üst düzey değişiklik
    8. Başkent’te Zabıta Teşkilatı’nın 193...
    9. Adli yıl açılışına kadın cinayetleri..
    10. Başkan Özdoğan’ın acı günü
    11. Manisa’da Değerli Zamanlar Projesi..
    12. Kırşehir’de kaza: 5 yaralı
    13. Kamu Denetçisi Şeref Malkoç: İnsan..
    14. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    15. Eğitim döneminin ilk gününde Hong..
    16. Ekonomistler büyüme verisini..
    17. Mezgit ve İstavrit bolluğu tezgahları..
    18. Korgan-Niksar yolunun tamamlanmasına 6..
    19. Balıklar tezgahlara serildi
    20. Kayserili Hayırseverler Kansere Karşı..
    21. Ahmet Davutoğlu: Bu büyük bir kayıp
    22. CHP'li belediyelerde "zam" furyası!..
    23. Bu yöntem maliyeti yüzde 70, karı..
    24. Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ABD..
    25. Maç öncesinde kareografili evlenme..
    26. Gürpınar Belediyesinden muhtaç aileye..
    27. Transferin son gününde Fenerbahçe'den..
    28. Aylan bebek, cansız bedeninin vurduğu..
    29. Hatay Valisi'nden mülteci açıklaması
    30. Türk denizciler, Kanarya adaları..
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak