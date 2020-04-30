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Ekonomi

Hisarcık’ta 19 çiftçiye 250 bin ada çayı fidesi dağıtıldı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan köyünde, “Adaçayı Yetiştiriciliği” projesi kapsamında 19 çiftçiye 250 bin ada çayı fidesi dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 11:56:38 -
Hisarcık’ta 19 çiftçiye 250 bin ada çayı fidesi dağıtıldı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan köyünde, “Adaçayı Yetiştiriciliği” projesi kapsamında 19 çiftçiye 250 bin ada çayı fidesi dağıtıldı.


Karbasan köyünde yüzde 67 Kütahya İl Özel İdaresi ve yüzde 33 çiftçi kaynaklı olarak 250 bin ada çayı fidesi dağıtımı Korona virüsle (Covid- 19) mücadele tedbielerine uyularak ve sosyal mesafe kuralı gözetilerek gerçekleştirildi.


İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Zafer Şen, ilçede ürün deseninde çeşitlilik oluşturmak ve tıbbi aromatik bitki üretiminin geliştirilmesi için hazırlanan adaçayı yetiştiriciliği projesi kapsamında Karbasan köyünde 19 çiftçiye 50 dekar araziye ekimi yapılacak 250 bin adet ada çayı fidesi dağıtımı yapıldığını söyleyerek, çiftçilere bereketli ve bol kazançlı bir yıl temennisinde bulundu.

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