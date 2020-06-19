  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hisarcık Jandarmasından çocuklara jest

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde jandarmalar çocuklara çikolata ve meyve suyu dağıtıp araçlarıyla gezdirdiler.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 11:41:47 -
Hisarcık Jandarmasından çocuklara jest

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde jandarmalar çocuklara çikolata ve meyve suyu dağıtıp araçlarıyla gezdirdiler.


İlçedeki bir gurup çocuğun kendilerini ziyaretine duyarsız kalmayan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli Yenidoğan Mahallesinde çocuklarla bir araya geldi. Korona virüs (Covid-19) pandemi süresinde yasaklara uydukları için çocuklara teşekkür eden jandarmalar, tedbirlere uymaları halinde virüsün ortadan kalkacağına dikkat çekerek evlerinde kalmalarını, maskelerini takmalarını ve sosyal mesafe ile hijyen kurallarına dikkat etmelerini öğütlediler.


Jandarmalar daha sonra çocukların isteği üzerine velilerinden izin alarak araçlarıyla çocukları mahalle içerisinde bir süre gezdirdiler. Gezinin ardından çocuklara çikolata ve meyve suyu dağıtıldı.


Yaptıkları jestten dolayı jandarmaya teşekkür eden anne Zehra Korkmaz, etkinlik sayesinde çocukların jandarmaya olan sevgilerinin arttığını söyledi.


Korkmaz,” Allah askerimizin polisimizin ayağına taş değdirmesin” dedi.


Çocuklar etkinliğin sonunda asker abileriyle birlikte kameralara asker selamı verdiler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı