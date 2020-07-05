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Aktüel

Hırvatistan genel seçimlerinde iktidar partisi HDZ önde gidiyor

Radyo ve Televizyon Kurumunca yapılan sandık çıkış anketlerine göre, merkez sağ parti Hırvat Demokrat Birliği 62, "Restart" ittifakı ise 43 sandalye kazandı

Yeniakit Publisher
2020-07-05 21:28:51 -
Hırvatistan genel seçimlerinde iktidar partisi HDZ önde gidiyor

ZAGREB (AA) - Hırvatistan'daki sandık çıkış anketleri, bugün yapılan genel seçimde, iktidardaki merkez sağ parti Hırvat Demokrat Birliğinin (HDZ) önde gittiğini gösterdi.

Hırvatistan Radyo ve Televizyon Kurumunca yapılan anketlere göre, 151 sandalyeli ulusal mecliste HDZ 62 sandalye kazandı.

Sosyal Demokrat Partisi (SDP), Hırvat Köylü Partisi (HSS), Hırvat Emekliler Partisi (HSU), Sivil-Liberal Birliği (GLAS), Istra Demokrat Partisi (IDS), Primorje-Goran Birliği (PGS) ile Halk ve Sivil Hareket Partisinden (SNAGA) oluşan "Restart" ittifakı ise 43 sandalyeyle ikinci sırada yer alıyor.

Şarkıcı Miroslav Skoro'nun "Vatan Hareketi" isimli siyasi partisinin 14 sandalye kazandığını bildiren çıkış anketleri, "Most" Bağımsızlar Listesi 9, Mozemo ittifakı 8, Adı ve Soyadı Olan Partisi 3 ve Hırvat Ulusal Partisi'nin de 1 milletvekili çıkardığını kaydetti.

Oy kullanma işleminin yerel saat ile 07.00-19.00 gerçekleştiği Hırvatistan'da, 16.30'a kadar seçime katılım oranının yüzde 34 olduğu ifade edildi.

Devlet Seçim Komisyonundan (DIP), seçimin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun yapıldığı, karantinadaki 55 vatandaşın da oy kullandığı bildirildi.

Resmi olmayan ilk sonuçların, gece yarısından önce açıklanması beklenen Hırvatistan'da, en son 2016'da yapılan genel seçimi HDZ öncülüğündeki ittifak kazanmıştı.

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