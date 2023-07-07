Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç’ten darbe iddiası

Hırvatistan’da ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç’den çarpıcı bir iddia geldi. Milanoviç, hükümetin ordunun kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını söyledi. Milanoviç, halkı Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç’in anayasa ve demokrasiye karşı hazırladığı tehlikeli darbe konusunda uyarmak istediğini ifade etti. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç’in, Güvenlik ve İstihbarat Ajansı Başkanının atamasına yönelik istişare toplantısına katılmayı reddettiğini aktaran Milanoviç, "Aldığım duyumlara göre, hükümet, Güvenlik ve İstihbarat Ajansını anayasaya aykırı bir şekilde doğrudan Savunma Bakanlığının kontrolü altına almak istiyor. Güvenlik ve İstihbarat Ajansı Başkanının, Savunma Bakanlığı tarafından atanıp görevden alınmasını sağlayacak demokratik olmayan bir adım söz konusu" diye konuştu.

Plenkoviç iddiaları yalanladı

Cumhurbaşkanı Milanoviç’in ifadelerine tepki gösteren Plenkoviç, iddiaları yalanladı. Milanoviç’in hükümeti sürekli hedef aldığını söyleyen Plenkoviç, özür dilemediği sürece Milanoviç ile görüşmeyeceğini vurguladı.

Öte yandan, Güvenlik ve İstihbarat Ajansı Başkanı Ivıca Kinder’in görev süresinin hafta sonu sona ereceği belirtiliyor.

Hırvatistan, Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç, Başbakan Andrej Plenkoviç