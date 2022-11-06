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Yerel Hırsızlık yapmak için direğe çıkan kişi akıma kapılarak öldü
Yerel

Hırsızlık yapmak için direğe çıkan kişi akıma kapılarak öldü

Afyonkarahisar'da kablo hırsızlığı için elektrik direğine çıktığı öne sürülen kişi, akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 09:42:00 -
Hırsızlık yapmak için direğe çıkan kişi akıma kapılarak öldü

Veysel Karani Mahallesi 3419 Sokak'taki bir elektrik direğinin üstünde sol ayağı kablolara dolanmış şekilde baş aşağı duran bir kişinin olduğunu görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, S.E'nin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiğini belirledi.

S.E'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

"Kablo hırsızlığı" iddiası

İncelemede, elektrik direğinin yanında demir testere bulunduğu, kabloların muhafaza sacının açıldığı ve direğin topraklama kablolarının kesildiği görüldü.

S.E'nin hırsızlık suçundan çok sayıda dosyasının olduğu, çıktığı elektrik direğinden de kablo hırsızlığı yapmaya çalıştığı iddia edildi.

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