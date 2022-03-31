Hırsızlık ve yağma suçlarından 17 şüpheli tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesinde, hırsızlık, yağma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda suç kaydı bulunan 26 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 17'si tutuklandı, 7'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

Şehitkâmil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce 27-30 Mart tarihleri arasında, Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde malvarlığına karşı işlenen suçlara yönelik yapılan çalışmalarda, 6 açıktan hırsızlık, 5 otodan hırsızlık, 4 yağma, 3 işyerinden ve kurumdan hırsızlık, 2 ikametten hırsızlık, 2 motosiklet hırsızlığı, 1 mabetten hırsızlık ile 1 nitelikli dolandırıcılık olmak üzere toplam olmak üzere toplam 24 ayrı olayı gerçekleştiren ve çok sayıda suç kaydı bulunan 26 şüpheli şahıs yakalandı.

Açıklamanın devamında, operasyonlarda muhtelif çalıntı malzemelerin ele geçirildiği, yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 17'sinin tutuklandığı, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildiği, 2 şüphelinin ise serbest bırakıldığı belirtildi.