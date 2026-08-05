  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
8 dönümlük yumurta tesisi alevlere teslim oldu! Milyonlarca liralık zarar oluştu CHP'li Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında şok fezleke! Rüşvet iddiaları yargıya taşındı! Skandal ifadeler ortaya çıktı! Tahir Sarıkaya'nın savunması akıllara zarar! 'İsrail’e destek veren ülkelerin gemilerini vururuz' demişlerdi: Yemen açıklarında saldırıya uğrayan Hindistan gemisi battı Suriye ordusundan sınırda flaş karar! Tüm izinler iptal edildi, birlikler teyakkuza geçti! Hürmüz Boğazı için kritik hamle! İran ile Umman masaya oturdu, rotalar sil baştan belirleniyor! Anlaşma tamam! Mohamed Salah yarın Trabzon’a geliyor Tahir Sarıkaya tutuklandı Kılıçdaroğlu karşıtı çıkışlarıyla bilinen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol hakkında çıkan iddialara cevap verdi! Meclis Başkanı Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" teklifini imzaladı
Gündem Hırsızların algı ekibine operasyon: İletişim Başkanlığı paralı trolleri bir bir susturuyor
Gündem

Hırsızların algı ekibine operasyon: İletişim Başkanlığı paralı trolleri bir bir susturuyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Hırsızların algı ekibine operasyon: İletişim Başkanlığı paralı trolleri bir bir susturuyor

İletişim Başkanlığı, İmamoğlu Suç Örgütü’nün propagandasını yapan ve yargı süreçlerini hedef alan X hesaplarıyla ilgili harekete geçti.

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda dijital mecralarda yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal medya üzerinden dezenformasyon yaptığı değerlendirilen bazı hesaplara yönelik yeni bir adım atıldı.

 

Edinilen bilgilere göre, "muhalif" kimliği altında algı oluşturduğu ve kamuoyunu yanıltıcı içerikler paylaştığı öne sürülen @MuhailfToplum, @mahirgra, @yigitcanonal7, @TKRgazete, @kediotti, @gencdiren1s, @degisimyeni, @sonkezchpal, @arikanari7, @paterfamilias06 ve @etkiIihaberyeni adlı toplam 11 sosyal medya hesabı hakkında İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli kararı verildi.

 

Kararın, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 8/A maddesi kapsamında alındığı belirtildi. İlgili madde, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ile suç işlenmesinin önlenmesi gibi gerekçeler doğrultusunda erişimin engellenmesine imkan tanıyor.

 

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, erişim engeli getirilen hesapların yalnızca dezenformasyon içerikleri paylaşmadığı, aynı zamanda kamuoyunda "İmamoğlu Suç Örgütü" olarak anılan soruşturmaya ilişkin propaganda faaliyetlerinde bulunduğu ve devam eden yargı süreçlerini hedef alan paylaşımlar yaptığı da değerlendirildi.

 

AK Parti'den muhalefete "Terörsüz Türkiye" turu! İlk durak CHP oldu
AK Parti'den muhalefete "Terörsüz Türkiye" turu! İlk durak CHP oldu

Gündem

AK Parti'den muhalefete "Terörsüz Türkiye" turu! İlk durak CHP oldu

Kılıçdaroğlu karşıtı çıkışlarıyla bilinen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol hakkında çıkan iddialara cevap verdi!
Kılıçdaroğlu karşıtı çıkışlarıyla bilinen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol hakkında çıkan iddialara cevap verdi!

Gündem

Kılıçdaroğlu karşıtı çıkışlarıyla bilinen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol hakkında çıkan iddialara cevap verdi!

CHP'li Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında şok fezleke! Rüşvet iddiaları yargıya taşındı!
CHP'li Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında şok fezleke! Rüşvet iddiaları yargıya taşındı!

Gündem

CHP'li Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında şok fezleke! Rüşvet iddiaları yargıya taşındı!

CHP'de rüşvet çarkı fezlekeyle belgelendi! Ali Karahasanoğlu'ndan ilk yorum
CHP'de rüşvet çarkı fezlekeyle belgelendi! Ali Karahasanoğlu'ndan ilk yorum

Gündem

CHP'de rüşvet çarkı fezlekeyle belgelendi! Ali Karahasanoğlu'ndan ilk yorum

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23