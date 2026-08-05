Hırsızların algı ekibine operasyon: İletişim Başkanlığı paralı trolleri bir bir susturuyor

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda dijital mecralarda yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal medya üzerinden dezenformasyon yaptığı değerlendirilen bazı hesaplara yönelik yeni bir adım atıldı.

Edinilen bilgilere göre, "muhalif" kimliği altında algı oluşturduğu ve kamuoyunu yanıltıcı içerikler paylaştığı öne sürülen @MuhailfToplum, @mahirgra, @yigitcanonal7, @TKRgazete, @kediotti, @gencdiren1s, @degisimyeni, @sonkezchpal, @arikanari7, @paterfamilias06 ve @etkiIihaberyeni adlı toplam 11 sosyal medya hesabı hakkında İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli kararı verildi.

Kararın, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 8/A maddesi kapsamında alındığı belirtildi. İlgili madde, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ile suç işlenmesinin önlenmesi gibi gerekçeler doğrultusunda erişimin engellenmesine imkan tanıyor.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, erişim engeli getirilen hesapların yalnızca dezenformasyon içerikleri paylaşmadığı, aynı zamanda kamuoyunda "İmamoğlu Suç Örgütü" olarak anılan soruşturmaya ilişkin propaganda faaliyetlerinde bulunduğu ve devam eden yargı süreçlerini hedef alan paylaşımlar yaptığı da değerlendirildi.