Hırsızlar İzmir'de Tarihi Saat Kulesi'ne dadandı! 48 saatte bir çalınıyor

İzmir'in önemli simgelerinden olan Tarihi Saat Kulesi'nin altında bulunan çeşmenin muslukları hırsızların hedefinde. Son 1 yılda 75 musluk yenilenirken belediye tarafından alınan önlemler de hırsızları durdurmaya yetmiyor.

2'nci Abdülhamid'in tahta çıkışının 25'inci yılı nedeniyle Konak Meydanı'nda yapılan 121 yıllık Saat Kulesi'nin altındaki çeşme, geçen yıllarda muslukların sökülmesiyle zarar gördü.

Tarihi kulenin bakım, onarım ve temizliğini üstlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yeni musluklar taktı ve sık sık çalınması nedeniyle muslukları metal bir aparatla kuleye sabitledi. Ancak alınan bu önlem de hırsızları durdurmayı yetmedi.

Saat Kulesi'nde bulunan 12 musluktan sadece 4'ünün çalışır durumda olduğu belirtildi. 5 musluk, kulpu çalındığı için kullanılamazken, 3 musluk ise tamamen kullanım dışı kaldı. Öte yandan, muslukların korunması için takılan aparatlara da zarar verildiği görüldü.

MUSLUK KULPLARI 48 SAATTE BİR ÇALINIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, tarihi yapıda gerçekleşen hırsızlık olayları sonrasında son 1 yılda 75 tane musluk takıldığı belirtildi. Ayrıca musluk kulplarının 48 saatte bir yenilendiği belirtilirken açıklama şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Saat Kulesi'nde 12 tane musluk var. 3 tanesi çalınma esnasında su tesisatlarına zarar verildiği için çalışmıyor. Bölgede tadilat yapmak için Anıtlar Kurulu'ndan izin alınması gerekiyor.

O yüzden 3 musluk için şu anda tamirat yapılamıyor. Geri kalan 9 musluktan 5 musluğun kulpu çalındı. Ne zaman çalındığı belli değil. 48 saatte bir kulplar yenileniyor. Çok büyük bir vandalizm var. Bu yıl 75 tane musluk takıldı.

En son eylül ayında 15 tane takıldı. Muslukların çalınmasını engellemek için sabitleme aparatı takılıyor. Ancak bu sefer de musluk kulpu veya sabitleme aparatı çalınıyor. Eksik olan musluk kulpları hemen takılacak" ifadeleri kullanıldı.