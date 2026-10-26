Hırsız zihinsel engelli çıktı, işyeri sahibi şikayetinden vazgeçti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir iş yerine girerek kasadan para çalan hırsız yakalandı. Hırsızın zihinsel engelli olduğunun ortaya çıkması üzerine iş yeri sahipleri şikayetinden vazgeçti.
Kahta ilçesi Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan iş yerine gelen kimliği belirsiz şahıs, kasada bulunan bir miktar parayı çaldı. Hırsızlık anları ise iş yeri kamerasınca kaydedildi. Bir süre sonra olayı fark eden iş yeri sahipleri polis ekiplerine bilgi verdi. İş yeri ve çevresinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, hırsızı yakaladı. Gözaltına alınan şahsın zihinsel engeli olduğu öğrenildi. Şahsın zihinsel engelli olması üzerine işletme sahiplerinin de şikayetinden vazgeçtikleri öğrenildi.