  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Hindistan'ın başkentinde yangın: Ölüler var
Dünya

Hindistan'ın başkentinde yangın: Ölüler var

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin Gokulpuri bölgesinde çıkan yangında, 7 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin uyudukları için yangından kaçamadıkları belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 15:57:00 -
Hindistan'ın başkentinde yangın: Ölüler var

ANI'de yer alan habere göre, yangın, bugün yerel saatle 01.00 sularında çıktı.

Yeni Delhi İtfaiye Müdürü Atul Garg, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangının son derece hızlı yayıldığını, 60 gecekondunun tamamen yandığını söyledi.

Yangında 7 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Garg, bu kişilerin yangına uykuda yakalanmış olduklarını düşündüklerini aktardı.

Olaydan sonra bölgeyi ziyaret eden Delhi eyaletinin siyasi lideri Arvind Kejriwal, ölenlerin ailelerine ve evleri yananlara maddi destek sağlanacağını belirtti.

Başbakan Narendra Modi de sosyal medyada yaptığı açıklamada, yangın kurbanlarının ailelerine başsağlığı diledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay