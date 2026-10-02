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Gündem Hindistan’dan vatandaşlarına Rus ordusu uyarısı: “Rus ordusuna katılmayın”
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Hindistan’dan vatandaşlarına Rus ordusu uyarısı: “Rus ordusuna katılmayın”

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Hindistan’dan vatandaşlarına Rus ordusu uyarısı: "Rus ordusuna katılmayın"

Hindistan yönetimi, Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne katılmayı düşünen vatandaşlarına dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Yeni Delhi yönetimi, Rus pasaportu alarak orduya katılmanın “tehlikeli bir yol” olduğunu belirterek vatandaşlarından ölümcül sonuçlar doğurabilecek bu girişimlerden uzak durmalarını istedi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, bazı Hint vatandaşlarının Rusya ordusuna katılma girişimleri üzerine yazılı açıklama yayımladı.

Bakanlık, bazı kişilerin gönüllü olarak Hindistan vatandaşlığından çıkıp Rus vatandaşlığına geçmek ve ardından Rus Silahlı Kuvvetleri saflarına katılmak amacıyla Hindistan makamlarına başvurduğunu bildirdi.

PARA İÇİN GİDİYORLAR, SONRA YARDIM İSTİYORLAR

Açıklamada, bazı Hint vatandaşlarının maddi kazanç beklentisiyle Rus ordusuna gönüllü olarak katıldığına dikkat çekildi.

Ancak bu kişilerden bir bölümünün daha sonra Hindistan makamlarına ulaşarak Rus ordusundan ayrılabilmek için yardım istediği kaydedildi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı bu yolu seçmeyi düşünen vatandaşlarına açık bir uyarıda bulunarak, bunun “tehlikeli bir yol” olduğunu ve hükümet tarafından kesinlikle tavsiye edilmediğini bildirdi.

“ÖLÜMCÜL TEHLİKELERİ ANLAYIN”

Yeni Delhi yönetimi, Rus ordusuna katılmayı düşünen vatandaşlarından kararlarının doğurabileceği sonuçları dikkate almalarını istedi.

Bakanlık açıklamasında, kişilerin bu tür girişimlerin ciddiyetini değerlendirmeleri ve kendilerini maruz bıraktıkları “ölümcül tehlikeleri” anlamaları gerektiği vurgulandı.

Hindistan hükümetinin halihazırda Rus ordusunda bulunan Hint vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması ve mümkün olan en kısa sürede terhis edilmeleri amacıyla Moskova yönetimiyle temaslarını sürdürdüğü de aktarıldı.

227 KİŞİ RUS ORDUSUNA KATILDI

Paylaşılan bilgilere göre 2022’den bu yana 227 Hindistan vatandaşı Rus ordusuna katıldı.

Bunlardan 139’u terhis edilirken, 51 Hindistan vatandaşının çatışmalarda hayatını kaybettiği belirtildi.

Yeni Delhi’nin son açıklamasıyla birlikte Hindistan vatandaşlarına Rus ordusuna katılmamaları yönündeki uyarısı bir kez daha en üst düzeyden yinelenmiş oldu.

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