Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Cemil Tugay'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir AK Parti'ye katılacağı konuşulan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından duyurulan görüşmenin Tugay'ın talebi ile gerçekleştiği öğrenildi.

Görüşmenin Cumhurbaşkanlığının resmi hesabı yerine AK Parti'nin sosyal medya hesabından duyurulması, ayrıca görüşme öncesi AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu'nun 'Her an her şey olabilir' açıklamasından bulunması, Tugay'ın AK Parti'ye katıldığı, sadece resmi duyurunun yapılmasının beklendiği şeklinde yorumlandı.

CEMİL TUGAY: TEŞEKKÜR EDİYORUM

Cemil Tugay’ın görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı: “Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edildik. Sayın Cumhurbaşkanımıza, İzmir’imizin gündemindeki önemli konular ile kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir’imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.”