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Dünya Hindistan’da yeni rekor: Bir günde 78 bin yeni koronavirüs vakası
Dünya

Hindistan’da yeni rekor: Bir günde 78 bin yeni koronavirüs vakası

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan’da, son 24 saat içinde 78 bin 761 kişiye teşhis kondu.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 15:58:00 - 2020-08-30 16:04:00
Hindistan’da yeni rekor: Bir günde 78 bin yeni koronavirüs vakası

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini bir nebze olsun azaltsa da, Latin Amerika ve Asya’nın bir bölümünde korkutan boyutlara ulaştı.

Özellikle Hindistan’dan gelen yeni koronavirüs verileri, tehlikenin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan resmi verilere göre, ülkede son 24 saat içinde 78 bin 761 kişiye daha yeni tip koronavirüs teşhisi kondu. Aynı zamanda 948 kişi daha hayatını kaybetti. Hindistan’da toplam vaka sayısının 3 milyon 542 bine, ölü sayısının ise 63 bin 498’e yükseldiği kaydedildi.

Asya ülkesinde şimdiye dek toplam iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 713 bin 933 olarak kayıtlara geçti.

Dünya genelindeki yeni tip koronavirüs verilerinin paylaşıldığı, “Worldmeter” isimi internet sitesindeki bilgilere göre Hindistan, dünya genelinde koronavirüsten en çok etkilenen 3’üncü ülke olarak adlandırılıyor.

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