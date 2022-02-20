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Dünya Hindistan'da skandal karikatür! İktidar partisi, Müslümanları alçakça hedef aldı
Dünya

Hindistan'da skandal karikatür! İktidar partisi, Müslümanları alçakça hedef aldı

Başbakan Narenda Modi'nin de mensubu olduğu Hindistan Halk Partisi (Bharatiya Janata Partisi - BJP), “Terörün failinden özür dilenmez” notuyla bir karikatür paylaşarak Müslümanları hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 23:23:00 -
Hindistan'da skandal karikatür! İktidar partisi, Müslümanları alçakça hedef aldı

 yeniakit.com.tr 

Hindistan'da Müslümanlara yönelik alçak saldırılar devam ediyor.

Baran Dergisi'nde yer alan bir habere göre, iktidar partisi Hindistan Halk Partisi (Bharatiya Janata Partisi - BJP), “Terörün failinden özür dilenmez” notuyla bir karikatür paylaşarak Müslümanları hedef aldı.

Paylaşım Müslümanlar tarafından büyük tepki görürken, skandal karikatür hakkında herhangi bir soruşturma açılıp açılmadığı henüz bilinmiyor.

Irkçılık üzerinden siyaset yapıyor

Başbakan Narenda Modi'nin de mensubu olduğu Hindistan Halk Partisi, Hindistan'da Hindu milliyetçiliği yapıyor.

1980 yılında kurulmuştur. Partinin yönetimi Amit Shah tarafından yürütülmektedir.

Bharatiya Janata Yuva Morcha, partinin gençlik koludur.

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