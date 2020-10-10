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Aktüel Hindistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 926 kişi öldü
Aktüel

Hindistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 926 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-10 09:04:56 -
Hindistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 926 kişi öldü

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 926 kişi öldü.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 926 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 107 bin 416'ya yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 73 bin 272 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 milyon 979 bin 423'e çıktı.

Ülkede bugüne kadar 5 milyon 988 bin 822 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2’nci ülke konumunda bulunuyor.

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