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Hindistan'da koronavirüs, türüne az rastlanan kaplumbağalara yaradı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 18:09:40 -
Hindistan'da koronavirüs, türüne az rastlanan kaplumbağalara yaradı

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan sahiller, türüne az rastlanan kaplumbağaların akınına uğradı.

Hindistan'ın Odisha eyaletindeki kumsallara türüne nadir rastlanan zeytin yeşili deniz kaplumbağalarının bıraktığı yumurtalardan milyonlarca yavru kaplumbağa çıktı.

Odisha eyaletindeki Nasi-2 adalarında yumurtadan çıkmayı başaran 20 milyondan fazla yavru kaplumbağa kumsalı aşarak denize ulaşmaya başladı.

Zeytin yeşili deniz kaplumbağaları, Hindistan'da sokağa çıkma yasaklarının ilan edildiği 21 Mart'ta yumurtlamaya başlamıştı.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı'na göre (WWF), zeytin yeşili deniz kaplumbağaları, tüm deniz kaplumbağaları arasında nesli en fazla tehlike altında olan ve en savunmasız tür olarak biliniyor.

WWF, bu kaplumbağaların yaşam alanlarına yönelik en ufak bir rahatsızlığın bile bunların nüfusları üzerinde yıkıcı etkiye yol açabileceğini belirtiyor.

Yıldan yıla sayıları azalan zeytin yeşili deniz kaplumbağalarının yumurtalarının 1000 tanesinden sadece biri çıkmayı başarabiliyor.

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