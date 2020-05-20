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Hindistan’da evlerine dönmek isteyen göçmen işçiler için ek tren seferleri düzenlenecek

Yeniakit Publisher
2020-05-20 10:46:18 -
Hindistan’da evlerine dönmek isteyen göçmen işçiler için ek tren seferleri düzenlenecek

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ülke çapında ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle büyükşehirlerde mahsur kalan on binlerce göçmen işçinin evlerine dönebilmesi için ek tren seferleri düzenlenecek.

Hindistan Demiryollarından yapılan açıklamada, geride kalan 19 günde, göçmen işçiler için 1600'ün üzerinde tren seferi düzenlendiği ve 2,1 milyon kişinin seyahat ettiği belirtildi.

Açıklamada, 1 Haziran'dan itibaren göçmen işçiler için özel tren seferlerinin iki katına çıkarılacağı ve mevcut seferlere ek olarak günlük 200 trenin hizmete gireceği belirtildi.

Hindistan'da 25 Mart'ta uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağının ardından çeşitli eyaletlerde milyonlarca göçmen işçi mahsur kalmıştı.

Hükümet tarafından göçmen işçilerin evlerine dönebilmesi için tahsis edilen tren ve otobüs seferlerinin yetersizliği nedeniyle binlerce göçmen işçi evlerine ulaşabilmek için yaya olarak yollara düşmüş, gerekli düzenlemelerin gecikmesi tepkilere yol açmıştı.

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