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Dünya Hindistan'da düğün konvoyundaki araç nehre düştü: Damat dahil 9 ölü
Dünya

Hindistan'da düğün konvoyundaki araç nehre düştü: Damat dahil 9 ölü

Hindistan'ın Racastan eyaletinde, düğün konvoyundaki bir otomobilin Chambal Nehri'ne düşmesi sonucu aralarında damadın da bulunduğu 9 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 18:38:00 -
Hindistan'da düğün konvoyundaki araç nehre düştü: Damat dahil 9 ölü

Hindistan'ın Racastan eyaletinde, düğün konvoyundaki bir otomobilin Chambal Nehri'ne düşmesi sonucu aralarında damadın da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre, Chauth Mata Mandir kasabasından, Madhya Pradesh eyaletindeki Ujjain bölgesine giden düğün konvoyundaki bir otomobil nehre düştü.

Polis yetkilileri, kazada damat da dahil olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Racastan eyaleti Başbakanı Ashok Gehlot, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kazanın üzücü olduğunu belirterek, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

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