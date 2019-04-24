0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Hindistan'da deprem mi oldu son dakika Hindistan'da kaç şiddetinde deprem oldu

Hindistan'ın West Siang bölgesinde deprem meydana geldi. Peki Hindistan'da meydana gelen depremin şiddeti ne? İşte ayrıntılar...

24 Nisan 2019 Çarşamba 00:49
Hindistan'da deprem mi oldu son dakika Hindistan'da kaç şiddetinde deprem oldu

Hindistan'ın West Siang bölgesinde deprem meydana geldi. Peki Hindistan'da meydana gelen depremin şiddeti ne? İşte ayrıntılar...

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu, depremin Hindistan'ın Arunachal Pradesh eyaletinin West Siang bölgesinin merkezi olan Along'a 41 km mesafede, yerin 9.4 km altında meydana geldiğini duyurdu. Depremin şiddetinin ise 6.1 olduğu kaydedildi.

Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığı noktasında henüz bilgi verilmedi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 00:49
  1. deprem son dakika
  2. deprem
  3. Hindistan
  4. hindistanda deprem
  5. hindistanda deprem kaç şiddetinde
  6. hindistanda deprem ölü sayısı
  7. hindistanda deprem son dakika
  8. deprem son dakika haberleri
  9. dünyada deprem

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya Fener alayında buluştu, Lösemi hastası Öykü Arin unutulmadı
    1. Antalya Fener alayında buluştu, Lösemi..
    2. "12. Uluslararası Çayda Çıra Film ve..
    3. Kuralları ihlal eden sürücülere kötü..
    4. TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı..
    5. Anayasayı değiştiren Enver Sedat..
    6. Giresun'da heyelan nedeniyle kapanan..
    7. Çocuk istismarı iddiası mahalleyi..
    8. Hindistan'da deprem mi oldu son dakika..
    9. Bolu TEM otoyolunda tır kazası: 1..
    10. Trump, Twitter CEO'su Dorsey ile görüştü
    11. Gözünüzün önünde sinekler mi uçuşuyor?..
    12. Otomobille minibüs çarpıştı: 3 yaralı
    13. Gül bitkisi nasıl çoğaltılır?
    14. YKS 2019 ne zaman? ÖSYM YKS 2019..
    15. Barcelona ikinci yarıda açıldı
    16. Akkuzulu köyü muhtarından Kılıçdaroğlu..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çocuklarla..
    18. Kılıçdaroğlu'na yumruk atan şehit..
    19. Cezayir'de Buteflika'nın partisi FLN..
    20. TÜRSAB'ın GAP gezisi
    21. Hindistan'da şiddetli deprem!
    22. İstanbul-Bodrum uçağında korku dolu..
    23. Ömerli kırsalında terör saldırısı
    24. Bakan Pakdemirli, Balkan çiftçi..
    25. Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula’nın..
    26. Tren hemzemin geçitte otomobile..
    27. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk..
    28. Karabük’te düzenlenen çocuk şenliğinde..
    29. Washington'da "Hacivat ve Karagöz"..
    30. Meksika'da yüzlerce göçmen gözaltına..
    Perinçek ezber bozdu
    Perinçek ezber bozdu
    Erdoğan'dan bomba açıklama! HDP kapatılıyor mu?
    Erdoğan'dan bomba açıklama! HDP kapatılıyor mu?
    Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişinin ifadesi ortaya çıktı!
    Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişinin ifadesi ortaya çıktı!
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! Tek seferde 37 kişi idam edildi
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! Tek seferde 37 kişi idam edildi
    “CHP’liler aslanlar gibi çıksın, desin ki...”
    “CHP’liler aslanlar gibi çıksın, desin ki...”

    Günün Karikatürü

    24 Nisan 2019
    AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili peş peşe açıklamalar!
    AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili peş peşe açıklamalar!
    Komutan tokalaşmadı! HDP'lilerin elleri havada kaldı
    Komutan tokalaşmadı! HDP'lilerin elleri havada kaldı