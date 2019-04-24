Hindistan'da deprem mi oldu son dakika Hindistan'da kaç şiddetinde deprem oldu Hindistan'ın West Siang bölgesinde deprem meydana geldi. Peki Hindistan'da meydana gelen depremin şiddeti ne? İşte ayrıntılar...

Hindistan'ın West Siang bölgesinde deprem meydana geldi. Peki Hindistan'da meydana gelen depremin şiddeti ne? İşte ayrıntılar... Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu, depremin Hindistan'ın Arunachal Pradesh eyaletinin West Siang bölgesinin merkezi olan Along'a 41 km mesafede, yerin 9.4 km altında meydana geldiğini duyurdu. Depremin şiddetinin ise 6.1 olduğu kaydedildi. Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığı noktasında henüz bilgi verilmedi.

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