Hindistan'da bina çöktü: Ölüler var Hindistan'da inşaat halindeki bir binanın çökmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'ın kuzeyinde, inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Emniyet yetkilisi Satbir Singh, Haryana eyaletinin Gurgaon şehri yakınlarında bir köyde dördüncü katı inşa edilmekte olan binanın çöktüğünü belirtti. Singh, 6 kişinin yaşamını yitirdiği olayda, kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalan olup olmadığını araştırdığını ifade etti.

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