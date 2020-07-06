Hindistan'da artan yıldırımların sebebi "iklim değişikliği"

ANKARA (AA) - Hindistan'da mart sonundan bu yana 400'ün üzerinde kişinin ölümüne yol açan yıldırımların bu denli artmasının temel sebebinin iklim değişikliği olduğu bildirildi.

NDTV kanalındaki habere göre, Bihar ve Uttar Pradeş eyaletlerinde mart sonundan bu yana aralarında çiftçi, işçi ve çobanların bulunduğu 400'ün üzerinde kişi yıldırımlar dolayısıyla hayatını kaybetti. Son 10 günde sadece Bihar eyaletinde 147 kişi yaşamını yitirirdi.

Bihar Afet Yönetimi Bakanı Lakshmeshwar Rai, yaptığı açıklamada, hava uzmanları, bilim adamları ve yetkililerden konuyla ilgili bilgi aldığını dile getirerek, artan yıldırımların arkasındaki temel sebebin iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı yükselen sıcaklar olduğunu söyledi.

Biharlı yetkililer, haziran ve eylül arasındaki muson sezonunda yıldırımların normal olduğunu ancak bu yıl henüz sezonun başındayken yıldırım isabet etmesi dolayısıyla ölenlerin sayısının yıllık ortalamayı aştığını belirtiyor.

Geçen yıl muson sezonunda Bihar'da 170 kişi yaşamını yitirmişti.

Eyalette, olası yıldırımlar konusunda halkı daha önceden uyarması için mobil telefon uygulaması geliştirilse de çok sayıda çiftçinin akıllı telefonu bulunmuyor.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor. Hindistan'da her yıl 2 bin civarı kişi yıldırım çarpmaları sonucu hayatını kaybediyor.