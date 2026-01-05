  • İSTANBUL
Dünya Hindistan'da 5 yıldır mahkemesiz gözaltı var Müslümana adalet yok
Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Hindistan'da Yüksek Mahkeme, Şubat 2020'de başkent Yeni Delhi'de 53 kişinin hayatını kaybettiği şiddet olaylarıyla bağlantılı davada suçlanan iki Müslüman öğrenci aktivist Omar Khalid ve Sharjeel Imam'ın, kefaletle serbest bırakılması talebini reddetti.

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, Şubat 2020'de başkent Yeni Delhi'de 53 kişinin hayatını kaybettiği şiddet olaylarıyla bağlantılı davada suçlanan iki Müslüman aktivistin kefaletle serbest bırakılması talebini reddetti.

Mahkeme, tartışmalı vatandaşlık yasasının yürürlüğe girmesinin ardından 2020'de Yeni Delhi'de patlak veren toplumsal şiddeti kışkırtmak için komplo kurmakla suçlanan öğrenci aktivistler Omar Khalid ve Sharjeel Imam'ın, aynı davada yargılanan ve kefaletle salıverilen diğer 5 sanıktan farklı olarak "komploda merkezi rol" oynadıklarını savundu.

Yargılamadaki gecikmenin kefaletle serbest bırakılma için tek başına yeterli gerekçe olmadığını belirten mahkeme, yaklaşık 5 yıldır yargılanmadan gözaltında tutulan iki aktivistin kefaletle salıverilmesi talebini reddetti.

Öte yandan, ABD'de bazı Temsilciler Meclisi üyeleri, aktivistlerin uzun süren yargılama öncesi tutukluluğuna ilişkin endişelerini dile getiren mektubu Hindistan'ın Washington Büyükelçiliğine iletti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları da bu tutuklulukların hukuki güvenceleri ihlal ettiği gerekçesiyle iki aktivistin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Hindistan'da komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ve aynı konumdaki Müslüman göçmenleri dışarıda bırakan "vatandaşlık yasasında değişiklik öngören tasarı" 2019'da kanunlaşmıştı.

Bu yasaya karşı aylar süren protestoların ardından, Şubat 2020'de Yeni Delhi'nin bazı bölgelerinde şiddet olayları başlamış, çoğunluğu Müslüman 53 kişi yaşamını yitirmişti.

1
Bozok

Hilafet gitti dünyada müslümana eziyet ve cefa arttı. 100 yıldır müslüman eziliyor.
