Dünya

BM Güvenlik Konseyi’nde Venezuela düellosu: ABD’ye "dünya polisi" tepkisi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
BM Güvenlik Konseyi’nde Venezuela düellosu: ABD’ye "dünya polisi" tepkisi!

BM Güvenlik Konseyi, ABD’nin Venezuela operasyonunu görüşmek üzere acil toplandı. Rusya ve Çin, ABD’yi "uluslararası haydutluk" ve "sözde jandarmalık" ile suçlayarak Maduro’nun derhal serbest bırakılmasını isterken; ABD, operasyonu "bir firariyi yakalama operasyonu" olarak savundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD özel timleri tarafından Karakas’tan kaçırılması iddiaları üzerine olağanüstü gündemle bir araya geldi. Oturumda, uluslararası hukukun çiğnendiği vurgusu öne çıkarken, süper güçler arasında sert diyaloglar yaşandı. BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, durumun bölgesel bir çatışmaya evrilme riskine karşı "hukukun üstünlüğü" çağrısı yaptı.

ABD: "BİR FİRARİYİ YAKALADIK"

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Michael G. Waltz, operasyonu savunarak Maduro’yu bir devlet başkanı değil, "narko-terörist" ve "bir firari" olarak tanımladı. Waltz, operasyonun Venezuela halkına karşı değil, uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir suç şebekesine karşı yapıldığını iddia etti. Maduro’nun seçimleri manipüle ettiğini ve meşruiyetinin bulunmadığını savunan Waltz, eldeki kanıtların yargılama sürecinde sunulacağını belirtti.

ÇİN VE RUSYA: "DÜNYA POLİSİ DEĞİLSİNİZ"

Çin ve Rusya temsilcileri ise ABD’ye adeta ateş püskürdü. Çin Daimi Temsilcisi Jia Guide, "Hiçbir ülke dünya polisi gibi davranamaz" diyerek operasyonu yasa dışı ve zorba bir eylem olarak nitelendirdi. Rusya Temsilcisi Vassily Nebenzia ise daha sert bir ton kullanarak, ABD’yi "neo-emperyalizm" ve Venezuela’nın doğal kaynaklarına çökmekle suçladı. Nebenzia, Washington'ın kendisini hem savcı hem de yüce yargıç yerine koyarak uluslararası hukuku infaz ettiğini savundu.

VENEZUELA: "BU BİR KAÇIRILMADIR"

Venezuela'nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, 3 Ocak’taki saldırının hiçbir hukuki gerekçesi olmadığını vurguladı. Ülkesinin bombalandığını, sivil ve askeri can kayıpları yaşandığını belirten Moncada, "Cumhuriyetin anayasal Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi resmen kaçırılmıştır. Bu saldırının tek amacı kaynaklarımızı sömürmektir" diyerek BM’yi otoritesine sahip çıkmaya çağırdı.

1
Mesut Sarp

Türkiyedeki Amerikan ve radar üsleri derhal kapatılmalıdır. Bize Amerika'nın gemiyle gelmesine gerek yok. Türkiye'de binlerce ajan ve askerleri var, gerçekten bir gecede tüm önemli siyasileri toplayabilecek güçleri içimizde.
