Hindistan ve Mısır'dan stratejik ortaklık için imza

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, resmi temasları kapsamında ülkeyi ilk kez ziyaret eden Hindistan Başbakanı Modi ile başkent Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda bir araya geldi

Tüm alanlarda ilişkileri güçlendirmenin yollarını görüşen Sisi ve Modi, çeşitli alanlarda daha geniş ufukların açılmasını sağlamak adına karşılıklı olarak taahhütlerini vurguladı.

Ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükseltmek için ortak bildiri imzalandı.

Bildirinin detaylarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Modi, Sisi'yi G20 Zirvesi'ne davet etti

Modi, Hindistan başkanlığında Yeni Delhi'de 9-10 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi'ne Sisi'yi davet etti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sisi de ülkesinin, enerji krizi, iklim değişikliği, gıda sorunu ve gelişmekte olan ülkeler için finansmana erişim gibi konularda iyi bir yol almak için Hindistan yönetimiyle işbirliğine hazır olduğunu kaydetti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin ocak ayındaki Hindistan ziyaretinde iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesi kararlaştırılmıştı.

Resmi verilere göre, Mısır ile Hindistan arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 7 milyar doları buluyor.