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Hindistan ve Bangladeş’te 3 milyon kişi tahliye ediliyor

Bengal Körfezi’nde etkili olması beklenen Amphan Kasırgası kıyı kesimlerinde yağışa neden olurken 3 milyon kişi tahliye ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 13:41:33 -
Hindistan ve Bangladeş’te 3 milyon kişi tahliye ediliyor

Bengal Körfezi’nde etkili olması beklenen Amphan Kasırgası kıyı kesimlerinde yağışa neden olurken 3 milyon kişi tahliye ediliyor.


Hindistan ve Bangladeş’i bu akşam saatlerinde etkisi altına alması beklenen Amphan Kasırgası, Bengal Körfezi’ne doğru ilerliyor. Son yıllarda görülen en ölümcül kasırga olarak tarihe geçmesi beklenen Amphan Kasırgası nedeniyle Hindistan ve Bangladeş’te 3 milyon kişi tahliye ediliyor. Sahil kesimlerinde yağışa neden olan kasırganın yarın bölgede etkisini kaybetmesi bekleniyor.


Bangladeş Afet Yönetiminden Sorumlu Devlet Bakanı Enamur Rahman, 2 milyon kişiyi tahliye ettiklerini ve 12 bin 78 kasırga merkezi oluşturulduğunu açıkladı. Rahman, tahliye edilenlere maske dağıtımının gerçekleştirileceğini ifade etti. Hindistanlı yetkililer ise Batı Bengal’de 200 binden ve Odişa’da da 100 binden fazla kişinin tahliye edildiğini söyledi. Tahliye işlemlerinin sürmesi bekleniyor.

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