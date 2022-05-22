Hindistan ve Bangladeş'i etkisi altına aldı! 57 kişi öldü

Hindistan ve Bangladeş'i hafta başından bu yana etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelan ile fırtınalarda en az 57 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan basınındaki haberlere göre, Hindistan ve Bangladeş'te görülen sel, heyelan ve fırtınalar, milyonlarca kişinin hayatını olumsuz etkiledi.

Hindistan'ın Bihar eyaletinde perşembe günü fırtınanın yol açtığı olaylarda en az 33 kişi öldü.

Ülkede, afetten en fazla etkilenen bölgelerin başında gelen Bangladeş sınırındaki Assam eyaletindeyse 14 kişi yaşamını yitirdi.

Assam'da 850 binden fazla kişi afetten etkilenirken, 90 bini aşkın kişi evlerinden tahliye edilerek geçici barınaklara yerleştirildi.

Eyalette çok sayıda ev hasar gördü. Bölgedeki tarım arazileri ve tarım ürünleri ise sellere teslim oldu.

Bangladeş'in kuzeydoğusunda aşırı yağışlar nedeniyle nehirlerin taşmasıyla son yılların en şiddetli sel felaketi görüldü. Afetten bölgedeki 2 milyon kişi etkilendi. Bangladeşli yetkililer, şimdiye kadar sel felaketi nedeniyle 10 kişinin öldüğünü açıkladı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Sylhet kentinde yaklaşık 50 bin hanenin elektriği kesildi. Su seviyesinin düşmemesi nedeniyle bölgeye bir süre daha elektrik verilemeyeceği kaydediliyor.

Uzmanlar, küresel ısınmanın yağışları artırması nedeniyle Bangladeş ve Hindistan'da daha şiddetli afetler görülebileceği uyarısında bulunuyor.