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Aktüel Hindistan Kovid-19 salgınına rağmen ülkenin en işlek metro ağını hizmete açtı
Aktüel

Hindistan Kovid-19 salgınına rağmen ülkenin en işlek metro ağını hizmete açtı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 10:03:42 -
Hindistan Kovid-19 salgınına rağmen ülkenin en işlek metro ağını hizmete açtı

ANKARA (AA) - Hindistan, günlük yaklaşık 2,7 milyon yolcu taşıyan başkent Yeni Delhi’deki metro hatlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasına rağmen yeniden hizmete açtığını bildirdi.

Yeni Delhi Televizyonunun (NDTV) haberine göre, dünyada ABD’den sonra en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü Hindistan, Yeni Delhi metro ağını hizmete kapatılmasının ardından 169 gün sonra tekrar ulaşıma açtı.

Günlük yaklaşık 2,7 milyon yolcu taşıyan metro ağına binecek yolcuların yeni açıklanan kurallara göre, vücut sıcaklığı tarama, sosyal mesafe şartı, daha az nakit para kullanımı gibi bazı salgınla mücadele tedbirlerine uyması gerekiyor.

Metro istasyonlarında Kovid-19 önlemlerine uyulup uyulmadığı kameralar ve yerleştirilen çeşitli elektronik ekipmanla takip edilecek. Salgının yoğun olduğu bölgelerdeki metro durakları ise bir süre daha kapalı tutulacak.

Başkentteki metro ağını takiben bazı kentlerde de metro hatları hizmete girecek.

Dünyada ABD’den sonra en çok vakanın görüldüğü Hindistan’da toplam vaka sayısı 4 milyon 204 bin 613’e ulaştı. Ülkede bugüne kadar 71 bin 642 kişi Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

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