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Hindistan İş Forumu

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya:-"Türkiye ve Hindistan arasında 8,5 milyar dolarlık ticaret hacmi var. Biz bunu 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye, bizim en fazla ticaret yaptığımız 6’ncı ülke"

06 Eylül 2019 Cuma 16:54
Hindistan İş Forumu

İSTANBUL (AA) - Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Türkiye'nin son yıllarda ciddi başarılara imza attığını belirterek, "Türkiye ve Hindistan arasında 8,5 milyar dolarlık ticaret hacmi var. Biz bunu 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye, bizim en fazla ticaret yaptığımız 6'ncı ülke" dedi.

Bhattacharyya, Hindistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Hindistan Ankara Büyükelçiliği'nin, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'yle (MÜSİAD) iyi ilişkiler içerisinde olduğunu söyledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haziran ayında G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında görüştüklerini hatırlatan Bhattacharyya, bu görüşmenin ikili ilişkileri olumlu etkilediğini belirtti.

Bhattacharyya, Türkiye'nin son yıllarda ciddi başarılara imza attığını kaydederek, "Türkiye ile Hindistan değişimleri ve dönüşümleriyle iyi birer ortak olabilirler." diye konuştu.

Hindistan'ın muazzam bir şekilde zenginliğe ve çeşitliliğe sahip olduğunu ifade eden Bhattacharyya, Hindistan'ın yüzünü küresel ekonomiye döndüğünü ve global anlamda dünya ile hareket edebildiklerini anlattı.

Bhattacharyya, Hindistan'ın nüfusunun 1,3 milyar olduğunu anımsatarak, özellikle "orta kesim" olarak adlandırdıkları sınıfın ülkenin itici gücünü oluşturduğunu bildirdi. Bhattacharyya, Hindistan'ın Türkiye ile ekonomik, ticaret, bilimsel değişim ve yazılım alanlarında iş birliğine hazır olduğunu belirtti.

Türkiye ve Hindistan'ın iyi bir iş birliğiyle hareket ettiğini vurgulan Bhattacharyya, "Türkiye ve Hindistan arasında 8,5 milyar dolarlık ticaret hacmi var. Biz bunu 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye, bizim en fazla ticaret yaptığımız 6’ncı ülke." ifadelerini kullandı.

Bhattacharyya, Türk iş insanlarını da Hindistan'a yatırım yapmaya davet ederek, Hindistan'da, gıda ve sanayi ürünleri, tarım, inşaat ve altyapı sektörleri için büyük fırsatların mevcut olduğunu söyledi.

Hindistan'ın 10 yıl içinde 100 milyar dolar altyapı yatırımı yapmayı planladığını kaydeden Bhattacharyya, Hindistan'da yatırım yapan Türk müteahhitlerin işlerinden çok memnun olduğunu bildirdi.

Öte yandan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, Asya'ya ekonomik açıdan odaklanmasının memnuniyet verici olduğu aktaran Bhattacharyya, bu durumun gelecekte etkili ekonomik dönüşlerinin olacağına inandığını dile getirdi.

Türkiye ekonomisinde istikrar unsurlarının daha belirgin bir şekilde görülmeye başladığını anlatan Bhattacharyya, Hindistan tarafından Türkiye yatırımlarının uzun vadede beklentilerin üzerinde gerçekleşeceğini vurguladı.

Forum kapsamında, Uluslararası Danışmanlık ve Denetim Şirketi EY'nin Türkiye Lideri Levent Topçu, katılımcılara "Türkiye-Hindistan Ekonomik İlişkiler Işığında Mevcut Durum ve Gelecek Beklentileri" isimli sunumu gerçekleştirdi.

Hint Endüstrisi Konfederasyonu üyesi Manish Mohan da iki ülke arasındaki ticari iş birliğinin yeni çözüm ortaklıklarıyla devam etmesi için tüm paydaşların iş birliği yapması gerektiğini söyledi.

Mohan, Hintli iş insanlarının Türkiye'ye yatırım yapmaya karar verdikten sonra sahip olabileceği teşvikler hakkında katılımcılara bilgi vererek, Türk iş insanlarıyla yaşadıkları iş tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.


- Türkiye'de kayıtlı 150 Hintli firma var


Öte yandan Hindistan Ankara Büyükelçiliği tarafından hazırlık aşamasında olan, Türkiye'de faaliyet gösteren Hintli iş insanlarına yardımcı olacak "Hintli iş varlığının özeti" isimli kitap katılımcılara tanıtıldı.

Hindistan ile Türkiye arasındaki ikili ticari ve ekonomik bağı daha da güçlendirmek için düzenlenen forumlar, Türkiye'de faaliyet gösteren Hintli iş insanlarının öncülüğünde Hindistan Ankara Büyükelçiliği tarafından organize ediliyor.

Hindistan, Türkiye'nin ilk on ticaret ortağı arasında yer alıyor. Hindistan'ın, Türkiye'de kayıtlı 150'den fazla şirketi bulunuyor ve bunların yaklaşık 40 tanesi aktif bir şekilde üretim, servis ve tarım sektöründe faaliyet gösteriyor. Bu firmalar yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlıyor.


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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 16:54
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