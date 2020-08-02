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Aktüel

Hindistan İçişleri Bakanı Shah'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-02 16:20:56 -
Hindistan İçişleri Bakanı Shah'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Shah, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Koronavirüs tedavisine başlandığını vurgulayan Shah, son birkaç günde kendisiyle irtibata geçenlerin de test yaptırmalarını ve kendilerini karantina altına almalarını istediğini belirtti.

Hindistan'da 1 milyon 766 bin 166 kişi salgına yakalanırken, Kovid-19 nedeniyle 37 bin 560 kişi yaşamını yitirdi.


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