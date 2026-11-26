Hindistan cevizli bisküvi kurabiye tarifi: Tarife bakın püf noktası var... Annelerden 100 puan aldı
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Yeni tarif! Yeni popüler olan Hindistan cevizli bisküvi kurabiye: Bu tarife hazırlık için yapılan püf noktalar... Uluslararası gastronomi listelerinde zirvede ve annelerden 100 puan aldı.
Hem az malzemeli hem de inanılmaz lezzetli olan bu tarifimizi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.
Hindistan Cevizli Bisküvi Kurabiye Tarifi İçin Malzemeler;
- 150 gr sade yağ ( tereyağı veya margarin de kullanabilirsiniz )
- 1 su bardağı pudra şekeri
- Yarım çay bardağı nişasta
- Yarım çay bardağı Hindistan cevizi
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 adet yumurta
- 2,5 su bardağı un
Üzeri İçin;
Pudra şekeri
Hindistan Cevizli Bisküvi Kurabiye Tarifi Nasıl Yapılır;
Uygun bir yoğurma kabına tereyağı ve pudra şekeri ekleyip karıştıralım. Üzerine Hindistan cevizi, nişasta, sıvı yağ ve yumurta ekleyip karıştırmaya devam edelim. Kontrollü bir şekilde un ekleyip yumuşacık bir hamur yoğuralım. Hamuru 2 yağlı kağıdın arasına alıp merdane yardımı ile açalım. Üzerine çatalla çizikler atalım. Mutfak aparatı ile hamuru keserek şekil verelim. Şekil verdiğimiz kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizelim. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kontrollü bir şekilde pişirelim. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.
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