Kaza, Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ekmek almak için yola çıkan Haney Karayalçın'ın yaya geçidinden karşıya geçmek istediği sırada, cadde üzerinde seyreden 52 yaşındaki Murat K. idaresindeki 34 RCT 236 plakalı beton mikseri yaşlı kadına çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, beton mikserinin altında kalan Haney Karayalçın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı.

Olayın ardından bölge sakinleri caddedeki trafik denetimsizliğine ve önlem eksikliğine sert tepki gösterdi. Mahalle sakini İlyas Güyük, yaya geçidinden geçen yaşlı kadının sürüklenerek ağır hasar aldığını belirterek, "Karşıdan yaya geçidinden geçerken aşağıdan gelen kamyon altına alıyor ve sürükleyip buraya kadar getiriyor. Orada zaten kanlar var. Yaya geçidi olduğu halde arabaların buraya bu kadar hızlı gelmesi, yol kenarlarına park etmesi normal şartlarda yasak. Bir sürü uyarı tabelası var. İnsan hayatı bu kadar ucuz" sözleriyle duruma isyan etti.

Bölgede trafik ışığı bulunmadığını ve sürücülerin gelişigüzel davrandığını vurgulayan bir başka mahalle sakini ise, "Günlük iki defa çocuklarımızı okula almaya gidip geliyoruz. Ama burada ışık yok. Arabalar keyiflerine göre duran duruyor, durmayan duruyor. Beton mikseri galiba bayanın üstünden geçmiş, haberlerden duyduğum kadarıyla. Giden gittiğiyle kalıyor maalesef" diyerek yetkililere önlem çağrısında bulundu. Olay yeri incelemesinin ardından Karayalçın'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, sürücü polis merkezine götürüldü ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.