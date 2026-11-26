

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 6 Aralık’ta gerçekleştirilecek seçimler öncesinde siyasi atmosfer hareketlenirken, Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Katıldığı televizyon programında KKTC’deki seçim sürecini değerlendiren Yaycı, seçimlerin sıradan bir siyasi yarış olarak görülmemesi gerektiğini, ortaya çıkacak tablonun KKTC’nin geleceği ve Türkiye ile ilişkileri açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

CTP’NİN TÜZÜĞÜNDEKİ FEDERASYON HEDEFİNİ GÜNDEME GETİRDİ

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) siyasi hedeflerini eleştiren Yaycı, partinin 6 Ekim 2019 tarihli güncellenmiş tüzüğünün ikinci maddesinin A fıkrasına dikkat çekti. Söz konusu maddede, iki toplumlu, iki bölgeli, toplumların siyasi eşitliğine dayalı, Avrupa Birliği üyesi federal bir Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmasının hedeflendiğini hatırlatan Yaycı, bu yaklaşımın KKTC’nin mevcut devlet yapısının geleceği bakımından tartışılması gerektiğini söyledi.

Yaycı, CTP’nin federasyon hedefinin KKTC’nin ayrı devlet statüsünün sona ermesi anlamına geleceğini savunarak, partinin Türkiye’nin garantörlüğüne ve Türk askerinin adadaki varlığına ilişkin yaklaşımının da sorgulanması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın geçmişte CTP Genel Başkanlığı yaptığını hatırlatan Yaycı, cumhurbaşkanlığı makamının yürüttüğü temaslar ve federasyon eksenli müzakereler üzerinden de eleştirilerde bulundu. KKTC’nin uluslararası alandaki temsiliyetinde devletin egemenlik sembollerinin önemine işaret eden Yaycı, Türkiye'nin adadaki varlığının da tartışmaya açılabileceği uyarısını yaptı.

“TÜRKİYE VE KKTC HALKI UYANIK OLMALI”

Seçimlerin yalnızca hükümet değişikliği olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Yaycı, “Türkiye uyanmalıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı uyanmalıdır. Türkiye elinden ne geliyorsa derhal yapmalıdır. Çünkü çok tehlikeli bir yere gidiyor bu sinsice hareketler” ifadelerini kullandı.

CTP’nin tek başına iktidara gelmesi ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yaycı, federasyon görüşmelerinin hız kazanabileceğini ve Türkiye’nin garantörlük rolünün tartışmaya açılabileceğini ileri sürdü. Türkiye’den KKTC’ye yerleşen ve burada yatırım yapan vatandaşların da siyasi gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğini belirten Yaycı, olası bir statü değişikliğinin mülkiyet, vatandaşlık ve ekonomik faaliyetler bakımından doğurabileceği sonuçlara dikkat çekti.

SENDİKALARIN SİYASİ ETKİSİ AZALTILMALI

KKTC’deki sendikaların hükümet ve kamu politikaları üzerindeki etkisini de gündeme getiren Yaycı, özellikle eğitim ve enerji alanındaki gelişmeler üzerinden eleştirilerde bulundu.

Sendikaların kamu yönetimindeki etkisinin arttığını savunan Yaycı, Kıbrıs Türk tarihinin eğitim müfredatında yeterince yer almamasını eleştirdi. 1974 öncesinde Kıbrıs Türk halkının yaşadığı olayların ve mücadelenin genç kuşaklara aktarılması gerektiğini belirten Yaycı, Barbarlık Müzesi ile Türk Mukavemet Teşkilatı ve mücahitlerin tarihini anlatan müzelerin öğrenciler tarafından ziyaret edilmesini önerdi.

Sendika aidatlarının kamu çalışanlarının maaşlarından otomatik olarak kesilmesine de karşı çıkan Yaycı, aidatların çalışanların kendi tercihleriyle ödenmesi gerektiğini savundu. Sendikaların devletin karar alma kurullarındaki temsilinin de yeniden değerlendirilmesini isteyen Yaycı, Talim ve Terbiye Kurulu gibi kurumlarda sendikal etkinin sınırlandırılması gerektiğini dile getirdi.

BEDELLİ ASKERLİK ADAYI KAYBETTİRİR

Yaycı’nın gündeme getirdiği bir diğer konu ise KKTC’de tartışılan bedelli askerlik uygulaması oldu. Adanın mevcut güvenlik koşullarına dikkat çeken Yaycı, Kıbrıs’ta kapsamlı bir barış anlaşmasının bulunmadığını, mevcut durumun ateşkes düzeni üzerinden devam ettiğini ifade etti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin askerî yapılanmasını sürdürdüğünü ve kadınların da askerlik sistemine dahil edildiğini belirten Yaycı, KKTC’de bedelli askerlik uygulamasının güvenlik kuvvetlerinin yapısını olumsuz etkileyebileceğini savundu.

Yaycı, “Kuzey Kıbrıs cephe hattındadır. Sen savaş devam eden yerde gençleri askere almazsan, askerde iyice eğitmezsen, asker ruhu vermezsen ne olacak?” diyerek uygulamaya karşı çıktı.

Bedelli askerlik gibi konuların seçim dönemindeki oy hesaplarıyla değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Yaycı, KKTC’nin savunma kapasitesinin korunmasının önemini vurguladı.

ŞEHİT HALİL AKÇİÇEK’İN İSMİ YAŞATILSIN

Girne’deki hastane projesi üzerinden tarihî hafızanın korunması gerektiğini de gündeme getiren Yaycı, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında görev başında şehit edilen askerî hekim Doktor Halil Akçiçek’in adının hastaneden kaldırılmasına tepki gösterdi.

Yeni yapılan hastaneye yalnızca Girne Devlet Hastanesi adının verilmesini eleştiren Yaycı, şehit doktorun isminin yaşatılması gerektiğini belirterek, “Girne Şehit Halil Akçiçek Devlet Hastanesi yaz. Böyle bir şey olabilir mi? Duygusuzluk olabilir mi?” ifadelerini kullandı.

Şehitlerin isimlerinin kamu kurumlarında yaşatılmasının gelecek kuşaklara tarihî hafızanın aktarılması açısından önemli olduğunu belirten Yaycı, Ercan Havalimanı örneğini de hatırlattı.

“DANANIN KUYRUĞU KIBRIS’TA KOPACAK” SÖZLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Konuşmasında terör örgütü PKK elebaşlarından Duran Kalkan’ın geçmişte Kıbrıs üzerinden yaptığı açıklamaları da gündeme getiren Yaycı, Ekim 2024 ve Ekim 2025 tarihlerinde dile getirilen “Dananın kuyruğu Kıbrıs’ta kopacak” ifadelerini hatırlattı.

Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’deki stratejik konumuna, enerji yollarına ve bölgesel gelişmelere dikkat çeken Yaycı, adanın Türkiye açısından taşıdığı jeopolitik önemin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE’YE VE KKTC YÖNETİMİNE ÇAĞRI

Programın sonunda Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve KKTC yönetimine çeşitli çağrılarda bulunan Yaycı; bedelli askerlik tartışmasının yeniden değerlendirilmesini, sendikaların kamu yönetimindeki etkisinin sınırlandırılmasını, Kıbrıs Türk tarihinin eğitim müfredatında daha güçlü biçimde yer almasını ve devlet kurumlarında şehitlerin isimlerinin yaşatılmasını istedi.

Yaycı, KKTC vatandaşlığı verilmesi konusunda da daha dikkatli bir politika izlenmesi gerektiğini savunarak, Türkiye’den adaya yerleşen vatandaşların ve yatırımcıların geleceğe ilişkin gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğini ifade etti.

6 Aralık seçimlerinin KKTC’nin siyasi geleceği bakımından önemli bir dönüm noktası olabileceğini belirten Yaycı,“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok uyanık olmalıdır. Kıbrıs elimizin altından kaymak üzeredir. Seçimlere çok dikkat edilmelidir” ifadelerini kullandı.