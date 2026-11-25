İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin savunmaları, tanık beyanları, dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemeleri ve gizli tanık anlatımları değerlendirildi. Uyuşturucu madde kullanıldığı veya bulundurulduğu şüphesi üzerine 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Deniz Çakır'ın yanı sıra Özcan Deniz, Burcu Özberk, Murat Ceylan, İzzet Özilhan, Cansu Taşkın, Murat Başoğlu ve Özden Cerrahoğlu'nun da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Polis eşliğinde sağlık kontrolüne götürülen Deniz Çakır'ın görüntüleri kameralara yansıdı. Kahverengi deri ceketi ve güneş gözlüğüyle görüntülenen ünlü oyuncunun, kadın polis memuru eşliğinde merdivenlerden inerken başını öne eğdiği görüldü.